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«Динамо» Дрезден — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2021)

вчера, 03:26

В 1-м туре второй Бунсделиги «Ингольштадт» приедет в гости к дрезденскому «Динамо». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.443.02
Лига Ставок 2.55 3.30 2.75
BetBoom 2.40 3.25 2.90

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом поединке отдает предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход котируется в 3.3. Победа «Ингольштадта» представлена коэффициентом 2.85.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.82. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 1.99. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Ингольштадт» в стыковых матчах заслужил право выступать во второй Бундеслиге, обыграв «Оснабрюк» по сумме двух встреч (3:0, 1:3). Команда также провела пару товарищеских матчей перед началом сезона, разгромив «Айхштет» (4:0) и сыграв вничью с «Гройтер Фюрт» (1:1)

«Динамо» Дрезден, недавно подписавшее российского голкипера, — ещё один новичок второй Бундеслиги. Команда уверенно победила в 3-м дивизионе Германии и теперь проверит себя в более сильной лиге. В последних товарищеских матчах «Динамо» переиграло «Айнтрахт» Б (1:0) и уступило «Униону» (0:3).

Информация для ставок

  • Обе команды проиграли 1 раз в последних 10 матчах (с учетом товарищеских встреч)
  • Четыре из последних пяти выездных матча «Ингольштадта» закончились исходом «обе забьют»
  • В 4 последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • «Ингольштадт» не может обыграть «Динамо» в 4 выездных матчах подряд

Прогноз

Предполагаем, что хозяева успешнее начнут новый сезон. Сделать ставку на победу «Динамо» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.40 2.04 1.85 1.60 2.44
Лига Ставок 1.96 1.79 1.56 2.32
BetBoom 2.95 1.36 1.93 1.81 1.54 2.35
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