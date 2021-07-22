«Динамо» Дрезден — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2021)

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вчера, 03:26

В 1-м туре второй Бунсделиги «Ингольштадт» приедет в гости к дрезденскому «Динамо». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом поединке отдает предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход котируется в 3.3. Победа «Ингольштадта» представлена коэффициентом 2.85.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.82. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 1.99. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Ингольштадт» в стыковых матчах заслужил право выступать во второй Бундеслиге, обыграв «Оснабрюк» по сумме двух встреч (3:0, 1:3). Команда также провела пару товарищеских матчей перед началом сезона, разгромив «Айхштет» (4:0) и сыграв вничью с «Гройтер Фюрт» (1:1)

«Динамо» Дрезден, недавно подписавшее российского голкипера, — ещё один новичок второй Бундеслиги. Команда уверенно победила в 3-м дивизионе Германии и теперь проверит себя в более сильной лиге. В последних товарищеских матчах «Динамо» переиграло «Айнтрахт» Б (1:0) и уступило «Униону» (0:3).

Информация для ставок

Обе команды проиграли 1 раз в последних 10 матчах (с учетом товарищеских встреч)

Четыре из последних пяти выездных матча «Ингольштадта» закончились исходом «обе забьют»

В 4 последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Ингольштадт» не может обыграть «Динамо» в 4 выездных матчах подряд

Прогноз

Предполагаем, что хозяева успешнее начнут новый сезон. Сделать ставку на победу «Динамо» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.