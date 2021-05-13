«Динамо» Киев — «Заря». Прогноз на финальный матч Кубка Украины (13.05.2021)

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сегодня, 06:59

В финале Кубка Украины киевское «Динамо» сыграет против «Зари». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В Тернополе на стадионе Романа Шухевича состоится финальная игра в Кубке Украины, который разыграют между собой «Динамо» и Заря».

Букмекерская контора Мелбет считает «Динамо» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу киевлян можно по коэффициенту 1.74. Ничейный исход оценивается в 3.8. Победа «Зари» представлена коэффициентом 4.7.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.95. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.79.

Форма команд

«Динамо» досрочно оформило чемпионство и в заключительном туре УПЛ разгромило на выезде «Колос» (0:3). Подготовка к финалу идет в хорошем настроении, но не в полной боевой готовности. Мирча Луческу не сможет рассчитывать на игроков основной обоймы Андриевского и Шепелева. Однако благодаря длинной скамейке потеря этих футболистов не должна быть слишком ощутима.

«Заря» тоже не осталась без медалей, досрочно заняв третье место. В последних матчах, используя ротацию, команда смогла обыграть «Александрию» (2:1) и «Днепр-1» (1:0).

Информация для ставок

«Динамо» не проигрывает в национальных турнирах девять матчей подряд

Победная серия «Зари» составляет три матча

В последней игре между командами была зафиксирована победа «Динамо» (2:0)

«Динамо» забивает в ворота «Зари» 18 поединков подряд

В семи из восьми последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет боевая игра, где обе команды до последнего будут бороться за трофей. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 3 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.