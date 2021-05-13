ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Динамо» Киев — «Заря». Прогноз на финальный матч Кубка Украины (13.05.2021)

сегодня, 06:59

В финале Кубка Украины киевское «Динамо» сыграет против «Зари». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Украина. Кубок 2020/2021
Динамо
Заря
1 : 0
завершен в доп. время
сегодня, 19:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.46 4.40 6.80
Мелбет 1.38 4.50 8.20
1XBET 1.39 4.40 8.00
BetBoom 1.42 4.70 8.50

Ставки букмекеров

В Тернополе на стадионе Романа Шухевича состоится финальная игра в Кубке Украины, который разыграют между собой «Динамо» и Заря».

Букмекерская контора Мелбет считает «Динамо» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу киевлян можно по коэффициенту 1.74. Ничейный исход оценивается в 3.8. Победа «Зари» представлена коэффициентом 4.7.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.95. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.79.

Форма команд

«Динамо» досрочно оформило чемпионство и в заключительном туре УПЛ разгромило на выезде «Колос» (0:3). Подготовка к финалу идет в хорошем настроении, но не в полной боевой готовности. Мирча Луческу не сможет рассчитывать на игроков основной обоймы Андриевского и Шепелева. Однако благодаря длинной скамейке потеря этих футболистов не должна быть слишком ощутима.

«Заря» тоже не осталась без медалей, досрочно заняв третье место. В последних матчах, используя ротацию, команда смогла обыграть «Александрию» (2:1) и «Днепр-1» (1:0).

Информация для ставок

  • «Динамо» не проигрывает в национальных турнирах девять матчей подряд
  • Победная серия «Зари» составляет три матча
  • В последней игре между командами была зафиксирована победа «Динамо» (2:0)
  • «Динамо» забивает в ворота «Зари» 18 поединков подряд
  • В семи из восьми последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет боевая игра, где обе команды до последнего будут бороться за трофей. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 3 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.80 1.41 1.91 1.83 1.51 2.45
Мелбет 1.98 1.83
1XBET 2.80 1.41 1.16 5.05 1.52 2.42
BetBoom 2.85 1.39 1.91 1.84 1.53 2.40
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:21
Возможен ничейный результат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100