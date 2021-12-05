«Днепр-1» — «Черноморец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (06.12.2021)

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сегодня, 20:22

«Днепр-1» примет «Черноморец» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Днепра-1» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.57. Рискнуть и остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.93, а поверить в гостевую команду можно по коэффициенту 8.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают по коэффициенту 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.65. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Днепр-1» продолжает побеждать, и серия достигает уже несколько игр вряд. В минувшем туре коллектив без проблем разобрался с «Ворсклой» (5:1), а среди недели сыграл перенесенный матч кубка страны, где в рамках 1/8 финала обыграл ЛНЗ из Черкасс (2:0) и прошел в следующий этап соревнования.

«Черноморец» таким количеством побед своих болельщиков порадовать не может, команда очень нестабильна. В последних турах она потерпела два поражения, сначала от киевского «Динамо» (1:6), а затем и от черниговской «Десны» (0:1).

Информация для ставок

Победная серия «Днепра-1» составляет пять матчей

«Черноморец» выиграл один из девяти последних поединков

«Днепр-1» забивает дома в семи из восьми крайних встреч

Три из пяти минувших игр «Черноморца» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этом матче встретятся совершенно разные по классу и организации игры команды. «Днепр-1» на ходу и, скорее всего, без проблем оформит очередные три очка в игре с аутсайдером. Сделать ставку на победу «Днепра-1» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.57.