Эквадор – Венесуэла. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

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11 ноября 2021, 01:05

В очередном туре квалификации ЧМ -2022 в зоне Южной Америки сборная Эквадора на домашнем стадионе сыграет против Венесуэлы. Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 12 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет тотальное предпочтение в этой паре отдают Эквадору. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.43, ничья котируется в 4.40, а победа Венесуэлы идет по котировке 8.10.

Эксперты также склоняются к тому, что команды суммарно не забьют больше двух мячей. Ставки на ТМ (2,5) можно сделать по коэффициенту 1.83, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

На данном этапе отбора в зоне Южной Америки Эквадор занимает третье место в турнирной таблице. По итогам 12 проведенных туров команда одержала пять побед, дважды играла вничью и пять раз потерпела поражение. При этом последнее фиаско Эквадор потерпел на поле предстоящего соперника в лице Венесуэлы (1:2), после чего сборная разделила очки в гостевом противостоянии с Колумбией (0:0).

Венесуэла базируется на последнем месте турнирной таблицы, одержав по ходу отбора две победы и одну ничью. Еще в десяти играх сборная уступала своим оппонентам, пропустив в общей сложности 22 гола. Проведя успешный матч дома против Эквадора, футболисты сборной Венесуэлы отправились на выезд к Чили (0:3).

Информация для ставок

Эквадор не уступал Венесуэле в четырех прошлых матчах на своем поле – 3 победы и ничья

Эквадор не пропускал голы в трех предыдущих матчах отбора на своем поле

Венесуэла проигрывала в четырех из пяти последних гостевых матчей во всех турнирах

Прогноз