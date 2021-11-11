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Эквадор – Венесуэла. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

11 ноября 2021, 01:05

В очередном туре квалификации ЧМ-2022 в зоне Южной Америки сборная Эквадора на домашнем стадионе сыграет против Венесуэлы. Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 12 ноября 2021 года.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Эквадор
Венесуэла
1 : 0
завершен
12 ноября 2021, 00:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.384.739.69
Фонбет 1.33 5.00 10.00
Мелбет 1.34 5.05 9.70
1XBET 1.37 4.80 9.20

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет тотальное предпочтение в этой паре отдают Эквадору. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.43, ничья котируется в 4.40, а победа Венесуэлы идет по котировке 8.10.

Эксперты также склоняются к тому, что команды суммарно не забьют больше двух мячей. Ставки на ТМ (2,5) можно сделать по коэффициенту 1.83, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

На данном этапе отбора в зоне Южной Америки Эквадор занимает третье место в турнирной таблице. По итогам 12 проведенных туров команда одержала пять побед, дважды играла вничью и пять раз потерпела поражение. При этом последнее фиаско Эквадор потерпел на поле предстоящего соперника в лице Венесуэлы (1:2), после чего сборная разделила очки в гостевом противостоянии с Колумбией (0:0).

Венесуэла базируется на последнем месте турнирной таблицы, одержав по ходу отбора две победы и одну ничью. Еще в десяти играх сборная уступала своим оппонентам, пропустив в общей сложности 22 гола. Проведя успешный матч дома против Эквадора, футболисты сборной Венесуэлы отправились на выезд к Чили (0:3).

Информация для ставок

  • Эквадор не уступал Венесуэле в четырех прошлых матчах на своем поле – 3 победы и ничья
  • Эквадор не пропускал голы в трех предыдущих матчах отбора на своем поле
  • Венесуэла проигрывала в четырех из пяти последних гостевых матчей во всех турнирах

Прогноз

Очередная потеря очков может существенно пошатнуть позиции Эквадора, который хочет попасть на ЧМ-2022 по прямой путевке. Венесуэла уже не преследует турнирных задач и очень плохо выступает на выезде, в том числе и на поле предстоящего соперника. Поэтому, предлагаем рассмотреть ставку на победу Эквадора с учетом форы (-1) по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.56 1.82 2.06 1.41 3.10
Мелбет 1.96 1.93
1XBET 1.88 2.02
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Gahi
Gahi
11 ноября в 04:30
Победа команды сборной Эквадора в этом матче. Удачи
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