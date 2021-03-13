«Эйбар» — «Вильярреал»: прогноз на матч Примеры (14.03.2021)

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вчера, 12:27

«Эйбар» играет против «Вильярреала» в рамках очередного тура испанской Примеры. Клубы играют 14 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Вильярреала» с коэффициентом 2.40. Также можно поставить на победу «Эйбара» за 3.10, а на ничейный исход за 3.50.

Форма команд

«Эйбар» — один из аутсайдеров Примеры. Клуб находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 пункта. Команда выиграла четыре поединка, десять раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. Клуб забил 20 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Эйбар» играет очень плохо и никак не может набрать драгоценные три очка, которые позволили бы команде выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Вильярреал» здорово начал нынешний сезон. «Подлодка» расположилась на седьмой строчке и набрала 37 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, 13 раз сыграла вничью и проиграла в пяти матчах. Команда забила 34 гола и пропустила 29 мячей. В последних матчах клуб никак не может победить и наладить свою игру. Матч против «Эйбара» — это отличная возможность прервать ужасную серию.

Информация для ставок

● «Вильярреал» ни разу не побеждал в пяти последних матчах

● «Эйбар» выиграл лишь один матч за последние десять поединков

● «Вильярреал» пропустил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — два забитых мяча «Вильярреала» с коэффициентом 2.25. Также можно поставить на голы в обоих таймах за 1.87.

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