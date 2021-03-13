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«Эйбар» — «Вильярреал»: прогноз на матч Примеры (14.03.2021)

вчера, 12:27

«Эйбар» играет против «Вильярреала» в рамках очередного тура испанской Примеры. Клубы играют 14 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.75 2.26
Лига ставок 1.70 2.17

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Вильярреала» с коэффициентом 2.40. Также можно поставить на победу «Эйбара» за 3.10, а на ничейный исход за 3.50.

Форма команд

«Эйбар» — один из аутсайдеров Примеры. Клуб находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 пункта. Команда выиграла четыре поединка, десять раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. Клуб забил 20 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Эйбар» играет очень плохо и никак не может набрать драгоценные три очка, которые позволили бы команде выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Вильярреал» здорово начал нынешний сезон. «Подлодка» расположилась на седьмой строчке и набрала 37 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, 13 раз сыграла вничью и проиграла в пяти матчах. Команда забила 34 гола и пропустила 29 мячей. В последних матчах клуб никак не может победить и наладить свою игру. Матч против «Эйбара» — это отличная возможность прервать ужасную серию.

Информация для ставок

● «Вильярреал» ни разу не побеждал в пяти последних матчах
● «Эйбар» выиграл лишь один матч за последние десять поединков
● «Вильярреал» пропустил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — два забитых мяча «Вильярреала» с коэффициентом 2.25. Также можно поставить на голы в обоих таймах за 1.87.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Сельта» — «Атлетик».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.75 2.26
Лига ставок 1.70 2.17
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Djebrael
Djebrael
вчера в 15:05
Много голов в этом матче не будет
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