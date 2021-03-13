«Эйбар» — «Вильярреал»: прогноз на матч Примеры (14.03.2021)

«Эйбар» играет против «Вильярреала» в рамках очередного тура испанской Примеры. Клубы играют 14 марта 2021 года.
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сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
Букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Вильярреала» с коэффициентом 2.40. Также можно поставить на победу «Эйбара» за 3.10, а на ничейный исход за 3.50.
Форма команд
«Эйбар» — один из аутсайдеров Примеры. Клуб находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 пункта. Команда выиграла четыре поединка, десять раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. Клуб забил 20 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Эйбар» играет очень плохо и никак не может набрать драгоценные три очка, которые позволили бы команде выбраться из подвала турнирной таблицы.
«Вильярреал» здорово начал нынешний сезон. «Подлодка» расположилась на седьмой строчке и набрала 37 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, 13 раз сыграла вничью и проиграла в пяти матчах. Команда забила 34 гола и пропустила 29 мячей. В последних матчах клуб никак не может победить и наладить свою игру. Матч против «Эйбара» — это отличная возможность прервать ужасную серию.
Информация для ставок
● «Вильярреал» ни разу не побеждал в пяти последних матчах
● «Эйбар» выиграл лишь один матч за последние десять поединков
● «Вильярреал» пропустил девять мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — два забитых мяча «Вильярреала» с коэффициентом 2.25. Также можно поставить на голы в обоих таймах за 1.87.
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