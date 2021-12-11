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«Фиорентина» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (11.12.2021)

сегодня, 09:41

В матче 17-го тура Серии А нас ждет встреча «Фиорентины» и «Салернитаны». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.569.64
Фонбет 1.32 5.30 9.50
Мелбет 1.36 5.55 9.80
BetBoom 1.30 5.63 10.86

Ставки букмекеров

«Фиорентина» дома играет против аутсайдера чемпионата и является абсолютным фаворитом встречи. Поставить на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9. В случае сенсационной победы «Салернитаны» зайдет коэффициент 9.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4

Форма команд

«Фиорентина» одержала победу в двух последних матчах Серии А и смогла закрепиться на шестом месте в турнирной таблице. В плотной борьбе были обыграны «Сампдория» (3:1), а также «Болонья» (3:2).

«Салернитана» замыкает турнирную таблицу. У команды всего восемь очков. В минувших двух поединках команда уступила грандам итальянского футбола, сначала «Ювентусу», а затем и «Милану».

Информация для ставок

• «Фиорентина» выиграла три из четырех последних матчей
• Безвыигрышная серия «Салернитаны» составляет шесть поединков
• «Салернитана забила всего один гол в пяти минувших встречах

Прогноз

Предстоит игра команды из зоны еврокубков и абсолютного аутсайдера. Предлагаем сделать ставку на победу „Фиорентины“ с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.84 1.29 2.30 1.68 1.80 2.11
Мелбет 2.33 1.71
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shlomo
shlomo
сегодня в 09:43
Фиалки выиграют этот матч
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