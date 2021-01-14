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ФКСБ — «Астра»: прогноз на матч Высшей лиги Румынии (15.01.2021)

14 января 2021, 11:26

15 января состоится встреча команд ФКСБ — «Астра». Это один из самых ожидаемых поединков для поклонников Высшей лиги Румынии.

Румыния. Лига 1 2020/2021
ФКСБ
Астра
3 : 0
завершен
15 января 2021, 21:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.407.02
Мелбет 1.39 4.52 7.20
Лига ставок 1.43 4.30 6.80

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом, по мнению букмекеров Мелбет, является команда ФКСБ, которая набрала неплохой ход и мчится к очередному чемпионству. На победу хозяев рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2,07.

Букмекер также отдает предпочтение ничейному исходу поединка, его оценивают коэффициентом 2,33. В победу гостей никто не верит, ее оценили коэффициентом 6,05.

Форма команд

В последних пяти встречах у ФКСБ 7 очков из 15 возможных. Команда из Бухареста уступила лишь в двух встречах, еще один матч закончился вничью. ФКСБ идет на первой строчке турнирной таблицы с 34 очками, при этом у команды есть матч в запасе. Ближайший конкурент — «Крайова», у этой команды 33 очка.

Несмотря на не самое лучшее положение в таблице, у «Астры» не все так плохо. В последних пяти встречах команда трижды отпраздновала победу и еще два раза закончила матчи вничью. Последний матч «Астры» закончился со счетом 6:0, в этом матче была повержена команда «Арад».

Информация для ставок

ФКСБ и «Астра» всегда отличались большим количеством забитых мячей в очных встречах, последние 3 матча закончились с общим счетом 11:9.
● В последнем матче между этими командами победа была за ФКСБ, поединок завершился со счетом 3:0
● Самая крупная ничья, которая когда-либо была зафиксирована в матчах этих команд, — 1:1

Прогноз

Это будет матч лидера чемпионата Румынии против команды, которая поставила себе цель не вылететь. ФКСБ выглядит абсолютным фаворитом встречи. Букмекеры рекомендуют обратить внимание на сухую победу ФКСБ с коэффициентом 2,25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.407.02
Мелбет 1.39 4.52 7.20
Лига ставок 1.43 4.30 6.80
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
14 января в 15:06
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)
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