«Фортуна» — «Ганновер»: прогноз на матч Бундеслиги 2 (21.02.2021)

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сегодня, 14:32

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Фортуна» ждет в гости «Ганновер».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фортуна». Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.39. Победа «Ганновера» оценивается в 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.25.

Букмекеры в своей линии предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.94. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.86. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.71.

Форма команд

Команды делят 6-7 места и имеют в активе по 33 очка. «Ганновер» проиграл всего один матч из последних пяти, клуб показывает интересный и конкурентный футбол. На данный момент тяжело предположить, сможет ли коллектив навязать борьбу лидерам. В прошлом туре «Ганновер» сыграл вничью с «Падерборном» (0:0), а немного ранее на выезде обыграл «Айнтрахт Б» (2:1).

«Фортуна» из Дюссельдорфа звезд с неба не хватает, но занимает свое заслуженное седьмое место в таблице. Команда уже достаточно давно не может одержать победу. «Фортуна» в прошлой игре сыграла вничью с «Регенсбургом» (1:1), а в позапрошлом туре обидно уступила на своем поле «Хольштайну» (0:2).

Информация для ставок

• «Фортуна» не может победить уже пять матчей подряд

• «Ганновер» проиграл всего три игры из десяти последних во всех турнирах

• В последних пяти встречах между командами на поле «Фортуны» заходила ставка «обе забьют»

• «Ганновер» выиграл три из четырех последних выездных матчей

Прогноз

На данный момент «Ганновер» выглядит убедительнее гостей и имеет серьезные шансы увезти очки из Дюссельдорфа. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет, что гости не проиграют матч (Х2). Коэффициент на исход составляет 1.58.