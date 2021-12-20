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«Бордо» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (22.12.2021)

20 декабря 2021, 21:40

В очередном туре чемпионата Франции «Бордо» на домашней арене примет «Лилль». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую предложила букмекерская контора Фонбет, фаворитом этой встречи являются гости. Ставки на победу «Лилля» принимаются по коэффициенту 1.90, ничья идет по цене 3.80, а победа «Бордо» доступна по котировке 4.10.

Аналитики компании также считают, что команды проведут результативную встречу. Исход ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.89, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Накануне зимней паузы «Бордо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. После серии неудачных игр команде удалось набрать четыре очка и отдалиться от зоны прямого вылета на два балла.

В минувшем туре чемпионата «Бордо» победил в гостях «Труа» (2:1), а до этого команда отобрала очки в домашней встрече у «Лиона» (2:2).

«Лилль» пока не оправдывает статус действующего чемпиона Франции. «Доги» занимают только 11-е место в турнирной таблице, но дистанция от четверки лидеров не столь велика – пять баллов. В последней игре Лиги 1 команда разделила очки в домашнем противостоянии с «Лионом» (0:0), а прежде ей удалось оформить шестую победу в чемпионате – дома над «Труа» (2:1).

Информация для ставок

  • «Лилль» обыгрывал «Бордо» в 4 прошлых очных встречах
  • «Бордо» пропускал минимум 2 гола в 6 из прошлых 7 матчей лиги
  • В 7 последних поединках «Бордо» в чемпионате прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

У «Бордо» есть солидные проблемы с защитой, которая очень часто подводит команду. «Лилль» же сейчас решил задачу с проходом в плей-офф Лиги чемпионов, и может переключаться на улучшение результатов в чемпионате. Учитывая, что гости стабильно побеждали соперника в последних противостояниях, рекомендуем ставку на победу «Лилля» по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.37 2.10 1.78 1.65 2.32
1XBET 2.17 1.77
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Gahi
Gahi
20 декабря 2021 в 23:49
В этом матче обе команды забьют. Удачи
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