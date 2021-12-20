«Бордо» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (22.12.2021)

В очередном туре чемпионата Франции «Бордо» на домашней арене примет «Лилль». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.
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2 : 3
завершен
22 декабря 2021, 23:00
среда
Ставки букмекеров
Согласно линии, которую предложила букмекерская контора Фонбет, фаворитом этой встречи являются гости. Ставки на победу «Лилля» принимаются по коэффициенту 1.90, ничья идет по цене 3.80, а победа «Бордо» доступна по котировке 4.10.
Аналитики компании также считают, что команды проведут результативную встречу. Исход ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.89, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Накануне зимней паузы «Бордо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. После серии неудачных игр команде удалось набрать четыре очка и отдалиться от зоны прямого вылета на два балла.
В минувшем туре чемпионата «Бордо» победил в гостях «Труа» (2:1), а до этого команда отобрала очки в домашней встрече у «Лиона» (2:2).
«Лилль» пока не оправдывает статус действующего чемпиона Франции. «Доги» занимают только 11-е место в турнирной таблице, но дистанция от четверки лидеров не столь велика – пять баллов. В последней игре Лиги 1 команда разделила очки в домашнем противостоянии с «Лионом» (0:0), а прежде ей удалось оформить шестую победу в чемпионате – дома над «Труа» (2:1).
Информация для ставок
- «Лилль» обыгрывал «Бордо» в 4 прошлых очных встречах
- «Бордо» пропускал минимум 2 гола в 6 из прошлых 7 матчей лиги
- В 7 последних поединках «Бордо» в чемпионате прошла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
У «Бордо» есть солидные проблемы с защитой, которая очень часто подводит команду. «Лилль» же сейчас решил задачу с проходом в плей-офф Лиги чемпионов, и может переключаться на улучшение результатов в чемпионате. Учитывая, что гости стабильно побеждали соперника в последних противостояниях, рекомендуем ставку на победу «Лилля» по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.