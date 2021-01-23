«Фрайбург» — «Штутгарт»: прогноз на матч Бундеслиги (23.01.2021)

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23 января 2021, 10:51

В 18-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» приедет в гости к «Фрайбургу».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Штутгарту» с коэффициентом 2.55. На победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно поставить с коэффициентом 2.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.8.

На исход с большим количеством взятия ворот ( ТБ 2.5) можно поставить за 1.55. Низовой тотал 2.5 стоит 2.44.

Форма команд

В последних двух турах «Фрайбург» уступил «Баварии» (1:2) и сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2). До этого команда побеждала в 5 встречах подряд. Коллектив находится в хорошей форме, команда хочет продолжить успешное выступление в чемпионате.

«Штутгарт» отстает от своих соперников всего на 2 очка и располагается сразу за ними в турнирной таблице. Команда в последнем матче крупно уступила «Арминии» (0:3), а ранее разошлась миром с «Боруссией» М (2:2). В следующем матче гости очень хотят разжиться сразу тремя очками.

Информация для ставок

• «Штутгарт» не проиграл ни одного из четырех последних выездных матчей с «Фрайбургом»

• В трех из пяти предыдущих матчей «Штутгарта» больше двух мячей не забивалось

• Последние 5 матчей «Фрайбурга» закончились с исходом ТБ 2.5

• «Фрайбург» не проигрывает в пяти домашних матчах подряд

Прогноз

Встреча соседей по турнирной таблице не предвещает большого количества забитых мячей, так как каждый из соперников будет сосредоточен в первую очередь на обороне своих владений.

Мы рекомендуем поставить в букмекерской конторе Мелбет на ничью с коэффициентом 3.8. Команды сойдутся в равном поединке, вряд ли кто-то захочет рискнуть всей встречей, учитывая, что впереди длинная турнирная дистанция, где будет еще много ошибок.