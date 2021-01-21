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«Фуэнлабрада» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (22.01.2021)

21 января 2021, 22:22

22 января «Фуэнлабрада» сыграет с «Алькоркорном» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Оба клуба находятся далеко не в самом выигрышном положении, они сражаются за место в середине таблицы. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.562.913.35
Fonbet Live! 11.50 1.14 12.00
Мелбет 2.46 2.72 3.52

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом видится «Фуэнлабрада», на ее победу рекомендуют поставить с коэффициентом 2,55. Ничейный исход оценивают в 2,85, а победу гостей — в 3,20. Букмекеры считают, что это будет насыщенный на события матч, в котором хозяева поля могут продемонстрировать всё свое стремление к победе.

Форма команд

«Фуэнлабрада» находится на 15-й строчке в турнирной таблице имеет в активе 27 баллов. Свой последний матч команда проиграла, вылетев из Кубка Испании. Команда сражается за место в середине таблицы, у нее получается очень даже хорошо, но для уверенности нужна победа над «Алькоркорном».

«Алькоркон» находится на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 20 набранных пунктов. Команда играет хуже ожиданий болельщиков. Последний матч «Алькоркон» проиграл со счетом 2:0 в Кубке Испании, уступив более именитой «Валенсии» из Примеры.

Информация для ставок

  • «Алькоркон» одна из лучших команд Сегунды по игре в обороне (18 пропущенных голов)
  • В нынешнем сезоне «Алькоркон» забил всего десять мячей, что является одним из худших результатов в лиге
  • «Алькоркон» выиграл три из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет считают, что лучше сделать ставку на тотал голов больше двух с коэффициентом 1,92. Несмотря на плохую статистику, оба клуба хотят выиграть и нуждаются в голах. Поэтому стоит ожидать борьбы и открытого пространства. Хозяева поля выглядят более очевидным фаворитом, чем гости, однако не стоит недооценивать «Алькоркон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.562.913.35
Fonbet Live! 11.50 1.14 12.00
Мелбет 2.46 2.72 3.52
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