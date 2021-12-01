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«Фулхэм» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.12.2021)

вчера, 14:50

3 декабря на стадионе «Крэйвен Коттедж» в столице Великобритании состоится поединок «Фулхэм» — «Борнмут». Матч пройдет в рамках 21-го тура Чемпионшипа Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.744.21
Фонбет 1.85 3.65 4.10
Мелбет 1.91 3.80 4.00
1XBET 1.91 3.80 4.00
BetBoom 1.90 3.70 3.95

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа гостей в 3.95.

Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Фулхэм» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 43 балла. В последних встречах «дачники» сыграли вничью с «Престоном», а также поделили очки с «Дерби Каунти» и выиграли у «Барнсли».

«Борнмут» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 42 балла. В последних матчах «Борнмут» выглядит плохо, команда сыграла вничью с «Ковентри Сити» и «Миллуоллом», а также проиграла «Дерби Каунти».

Информация для ставок

  • «Борнмут» не побеждает три игры кряду
  • «Фулхэм» не проигрывает девять поединков подряд
  • У «Борнмута» пять забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» и «не будет ничейного исхода» — коэффициент 2.55. Оба клуба выглядят более чем достойно, они идеальные соперники друг для друга, поэтому в ничейный исход не верится от слова «совсем».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.43 1.96 1.93 1.53 2.53
Мелбет 2.01 1.89
1XBET 2.01 1.89
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:06
Победа команды "Фулхэм" в этом матче. Удачи
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вчера в 20:13
Футбольный клуб «Фулхэм» (Лондон) одержит победу.
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вчера в 15:09
Футбольный клуб «Фулхэм» (Лондон) выиграет матч.
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