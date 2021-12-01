«Фулхэм» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.12.2021)

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вчера, 14:50

3 декабря на стадионе «Крэйвен Коттедж» в столице Великобритании состоится поединок «Фулхэм» — «Борнмут». Матч пройдет в рамках 21-го тура Чемпионшипа Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа гостей в 3.95.

Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Фулхэм» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 43 балла. В последних встречах «дачники» сыграли вничью с «Престоном», а также поделили очки с «Дерби Каунти» и выиграли у «Барнсли».

«Борнмут» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 42 балла. В последних матчах «Борнмут» выглядит плохо, команда сыграла вничью с «Ковентри Сити» и «Миллуоллом», а также проиграла «Дерби Каунти».

Информация для ставок

«Борнмут» не побеждает три игры кряду

«Фулхэм» не проигрывает девять поединков подряд

У «Борнмута» пять забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» и «не будет ничейного исхода» — коэффициент 2.55. Оба клуба выглядят более чем достойно, они идеальные соперники друг для друга, поэтому в ничейный исход не верится от слова «совсем».