«Генк» — «Гент»: прогноз на матч Про-Лиги (21.01.2021)

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20 января 2021, 11:36

21 января «Генк» и «Гент» сразятся между собой в очередном туре бельгийской Про-Лиги.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити уверены, что победу в этом матче отпразднует «Генк». На его триумф рекомендуют ставить с коэффициентом 2,13. Ничейный исход оценили в 3,80, а победу «Гента» в 3,10. «Генк» может зацепиться за первое место, для уверенности нужно победить своего соперника со схожим названием.

Форма команд

«Генк» находится на второй строчке в турнирной таблице бельгийской Про-Лиги. Команда отстает от лидирующего «Брюгге» на семь баллов, и чтобы не залечь на дно в Брюгге, клубу нужна победа в матче против «Гента». Победа позволит приблизиться к первому месту и продемонстрировать свой характер. Свой последний матч «Генк» проиграл со счетом 0:2.

«Гент» в нынешнем сезоне очень плох. Команда находится на 13-й строчке в таблице с 26 набранными баллами. Лучшим бомбардиром клуба является Роман Яремчук, который отметился девятью забитыми мячами. Свой последний матч бельгийцы проиграли со счетом 0:1.

Информация для ставок

● У «Генка» и «Гента» две победы в последних пяти встречах

● Только «Генк» и «Брюгге» забили по 43 мяча в чемпионате, больше забитых голов нет ни у одной команды Про-Лиги

● «Генк» пропускал голы в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют обратить внимание на ставку гол в обоих таймах с коэффициентом 2,5. Эти команды много забивают и часто идут вперед. В очном противостоянии клубы смогут обменяться несколькими забитыми мячами. Также можно сделать ставку на обе забьют хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,76.