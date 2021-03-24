Германия — Исландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

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вчера, 23:45

Германия сыграет против Исландии в рамках отборочного турнира ЧМ -2022 в Катаре. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет предлагают следующие котировки на эту игру: победа сборной Германии за 1.11, ничейный исход по коэффициенту 9.40 и тотал голов в матче больше 3,5 за 2.08.

Форма команд

Германия и Исландия попали в группу J. В этой группе также есть Румыния, Северная Македония, Армения, Исландия и Лихтенштейн. Германия и Исландия — фавориты группы. Если с Германией все понятно, то Исландия уже давно зарекомендовала себя как сборная, которая не умеет сдаваться. «Бундестим» в последних матчах играет неплохо, за исключением самого последнего поединка, который закончился со счетом 0:6, это было поражение от Испании. Однако в последнее время немцы стали меньше забивать, что может быть проблемой в поединке против исландцев.

Исландия, хоть и является фаворитом группы вместе с Германией, в последних матчах не похожа сама на себя. Команда постоянно проигрывает и пропускает в каждом матче. Эта сборная никак не может собраться, последние хорошие игры с участием исландцев датированы январем 2020 года. Тогда Исландия была на ходу, но что случилось с исландцами сейчас — сложно сказать. Поединок против Германии может быть самым громким провалом за последнее время.

Информация для ставок

Исландия проиграла пять матчей подряд во всех турнирах

У Исландии 13 пропущенных голов в последних пяти играх во всех турнирах

Германия проиграла только один матч из последних 13 во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — только Германия забьет — коэффициент 1.62. Также можно поставить на индивидуальный тотал голов Германии больше 2,5 по коэффициенту 1.63.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лихтенштейн — Армения.