«Герта» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (05.02.2021)

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сегодня, 08:05

В 20-м туре Бундеслиги «Бавария» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Герте». Представляем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.29. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать за 6.7.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 3.5 за коэффициент 1.83 и ТМ 3.5 за 2.04. Исход «обе забьют» можно выбрать с котировкой 1.64.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» снова обрела уверенность в собственных силах и постепенно уходит в отрыв на приличную дистанцию. Ближайший преследователь в лице «РБ Лейпциг» отстаёт уже на 7 очков. Сложно представить, что может помешать клубу из Мюнхена в очередной раз взять Серебряную салатницу. В последних турах команда одержала победу над «Хоффенхаймом» (4:1) и «Шальке» (4:0).

«Герта» последний раз побеждала еще 2 января в матче с «Шальке» (3:0). Коллектив из столицы Германии не может выиграть на протяжении нескольких туров, а их невыразительные выступления привели к тому, что команда находится на 15-м месте и только по дополнительным показателям пока не опустилась в зону вылета. В прошлом туре «Герта» проиграла «Айнтрахту» (1:3), а немного ранее уступила дома «Вердеру» (1:4).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла четыре последних матча в Бундеслиге

«Герта» не может победить на протяжении пяти игр чемпионата.

«Герта» не выигрывает у «Баварии» на протяжении 5 матчей

«Бавария» забивает на выезде больше 25 матчей подряд

Прогноз

Достаточно трудно представить, что нынешняя «Герта» сможет создать проблемы для «Баварии». Чемпион находится в хорошей форме и с первых минут будет стараться решить задачу на этот матч. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Баварии» в первом тайме. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.