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«Гиресунспор» — «Алтай». Прогноз на матч чемпионата Турции (17.12.2021)

сегодня, 22:23

В 17-м туре чемпионата Турции нас ждет противостояние «Гиресунспора» и «Алтая». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом поединке нет. Поставить на победу «Гиресунспора» можно по коэффициенту 2. Победа «Алтая» оценивается в 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.62.

Букмекеры предлагают одинаковые коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на оба исхода можно по коэффициенту 1.89. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Гиресунспор» уступил на выезде в последнем туре чемпионата «Демирспору» с минимальным счетом (0:1), но четыре предыдущих матча завершились для коллектива победно, например, с «Фатих Карагюмрюком» (3:1) и «Анкарой Демирспором» (4:2). В таблице команда идет на 14-м месте, имея в активе 19 очков.

«Алтай» расположился двумя строчками ниже и имеет в копилке на один балл меньше. Коллектив не радует болельщиков результатами, в двух последних турах набрал всего один балл, сначала на выезде с «Галатасараем» голевая ничья (2:2), а затем проиграл дома «Хатайспору» (1:2).

Информация для ставок

  • «Гиресунспор» выиграл четыре из пяти последних поединков
  • У «Алтая» одна победа в последних семи играх
  • Три из четырех минувших очных встреч завершились победой «Алтая»
  • Три из четырех последних матчей и «Гиресунспора» и «Алтая» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Нас ожидает поединок двух команд с нижней части турнирной таблицы. На данном отрезке сезона хозяева поля выглядят более предпочтительно, демонстрируя содержательный футбол, который приносит результаты. Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Гиресунспора» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.51 1.86 2.01 1.45 2.82
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