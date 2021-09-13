«Гранада» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (13.09.2021)

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13 сентября 2021, 18:58

Нас ждет интересная встреча «Гранады» против «Бетиса». Две очень симпатичные испанские команды будут выяснять свои отношения в Андалусии. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Бетис». Поставить на победу «бетикос» можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу «Гранады» за 3.05.

Форма команд

«Гранада» в этом сезоне идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — два балла. Последнее время «Гранада» играет не лучшим образом, хотя по прошлому сезону нельзя было сказать, что у клуба какой-то кризис. «Гранада» не обыграла «Вильярреал» и «Валенсию» в первых турах, а затем и вовсе уступила «Райо Вальекано» со счетом 0:4.

«Бетис» плохо по своим меркам начал сезон. Команда ни разу не выиграла в трех матчах, а это для такой команды — неудача. «Бетикос» набрали два балла и идут на 14-й строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне «Бетис» смотрелся очень здорово и был крепкой командой, которая могла наказать и «Реал», и «Барсу» с «Атлетико». В нынешнем сезоне клуб сыграл вничью с «Мальоркой» и «Кадисом», а также проиграл «Реалу».

Информация для ставок

«Бетис» не побеждает три игры кряду

«Гранада» не побеждает три матча подряд

«Бетис» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Бетис» и «Гранада» плохо стартовали в Примере и находятся в плохой форме. Это сложный поединок для ставок, предсказать победителя матча почти невозможно, так как команды равны. Стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют — коэффициент 1.87. Эти команды как минимум могут обменяться забитыми мячами.

