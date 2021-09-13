«Гранада» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (13.09.2021)

Нас ждет интересная встреча «Гранады» против «Бетиса». Две очень симпатичные испанские команды будут выяснять свои отношения в Андалусии. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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1 : 2
завершен
13 сентября 2021, 23:00
понедельник
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Бетис». Поставить на победу «бетикос» можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу «Гранады» за 3.05.
Форма команд
«Гранада» в этом сезоне идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — два балла. Последнее время «Гранада» играет не лучшим образом, хотя по прошлому сезону нельзя было сказать, что у клуба какой-то кризис. «Гранада» не обыграла «Вильярреал» и «Валенсию» в первых турах, а затем и вовсе уступила «Райо Вальекано» со счетом 0:4.
«Бетис» плохо по своим меркам начал сезон. Команда ни разу не выиграла в трех матчах, а это для такой команды — неудача. «Бетикос» набрали два балла и идут на 14-й строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне «Бетис» смотрелся очень здорово и был крепкой командой, которая могла наказать и «Реал», и «Барсу» с «Атлетико». В нынешнем сезоне клуб сыграл вничью с «Мальоркой» и «Кадисом», а также проиграл «Реалу».
Информация для ставок
- «Бетис» не побеждает три игры кряду
- «Гранада» не побеждает три матча подряд
- «Бетис» забил восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Бетис» и «Гранада» плохо стартовали в Примере и находятся в плохой форме. Это сложный поединок для ставок, предсказать победителя матча почти невозможно, так как команды равны. Стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют — коэффициент 1.87. Эти команды как минимум могут обменяться забитыми мячами.