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«Хайденхайм» — «Карлсруэ». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (23.05.2021)

вчера, 20:35

В 34-м туре второго по рангу немецкого чемпионата «Хайденхайм» дома примет «Карлсруэ».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.803.09
Лига Ставок 2.19 3.70 3.00
Мелбет 2.22 3.84 2.98
BetBoom 2.14 3.65 3.05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры явного фаворита в этом матче не выделяют. Коэффициент на победу «Хайденхайма» составляет 2.2. Поставить на гостей можно по 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хайденхайм» финиширует в первой половине турнирной таблицы и спокойно доигрывает турнир. Выше своего шестого места команда подняться уже не сможет, поэтому игра с «Карлсруэ» имеет скорее формальный характер. В предыдущем туре было разгромное поражение от «Дармштадта» (1:5), а еще туром ранее был обыгран «Зандхаузен» (2:1).

Гостевая команда находится всего на одну строчку ниже, и имеет все шансы обойти своего соперника по итогу турнира. Насколько это сильная мотивация – вопрос к тренеру и игрокам, но в любом случае будут предприниматься попытки победить и взять три очка. Туром ранее коллектив обыграл «Хольштайн» (3:2), а перед этим поединком расписали боевую ничью с «Гройтер Фюрт» (2:2).

Информация для ставок

• Три последних очных встречи завершились исходом «обе забьют»
• «Карлсруэ» не может выиграть на выезде четыре поединка подряд
• «Хайденхайм» проиграл всего три раза в последних 19 домашних поединках
• «Карлсруэ» не может обыграть своего соперника в семи очных встречах подряд

Прогноз

Предполагаем, что ни одна из команд не сможет оказаться сильнее. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.55 1.99 1.90
Лига Ставок 2.40 1.53 1.92 1.82
Мелбет 2.41 1.54
BetBoom 4.00 1.21 2.37 1.53 1.88 1.86
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shlomo
shlomo
вчера в 20:39
Хозяева не проиграют...
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