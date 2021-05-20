«Хайденхайм» — «Карлсруэ». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (23.05.2021)

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вчера, 20:35

В 34-м туре второго по рангу немецкого чемпионата «Хайденхайм» дома примет «Карлсруэ».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры явного фаворита в этом матче не выделяют. Коэффициент на победу «Хайденхайма» составляет 2.2. Поставить на гостей можно по 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хайденхайм» финиширует в первой половине турнирной таблицы и спокойно доигрывает турнир. Выше своего шестого места команда подняться уже не сможет, поэтому игра с «Карлсруэ» имеет скорее формальный характер. В предыдущем туре было разгромное поражение от «Дармштадта» (1:5), а еще туром ранее был обыгран «Зандхаузен» (2:1).

Гостевая команда находится всего на одну строчку ниже, и имеет все шансы обойти своего соперника по итогу турнира. Насколько это сильная мотивация – вопрос к тренеру и игрокам, но в любом случае будут предприниматься попытки победить и взять три очка. Туром ранее коллектив обыграл «Хольштайн» (3:2), а перед этим поединком расписали боевую ничью с «Гройтер Фюрт» (2:2).

Информация для ставок

• Три последних очных встречи завершились исходом «обе забьют»

• «Карлсруэ» не может выиграть на выезде четыре поединка подряд

• «Хайденхайм» проиграл всего три раза в последних 19 домашних поединках

• «Карлсруэ» не может обыграть своего соперника в семи очных встречах подряд

Прогноз

Предполагаем, что ни одна из команд не сможет оказаться сильнее. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.8.