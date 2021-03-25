Испания — Греция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

1616621832

сегодня, 00:37

Испания сыграет против Греции 25 марта в рамках отбора на ЧМ -2022. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Испания — фаворит этого матча. На победу сборной Испании можно поставить по коэффициенту 1.14. Ничейный исход — еще одна актуальная ставка, на него можно поставить за 8.00.

Форма команд

Испания и Греция попали в группу В. Кроме этих двух сборных в группе также есть Швеция, Грузия и Косово. Швеция и Испания — фавориты группы. Поединок испанцев против Греции будет зрелищным, сейчас сборная на ходу и наверняка захочет проверить в действии своих невероятных молодых талантов. В последних матчах испанцы очень хороши, они часто побеждают и много забивают, во многом благодаря своей потрясающей линии атаки.

Греция — один из аутсайдеров группы, но если команда сможет собраться, у нее есть неплохие шансы побороться за вторую строчку со Швецией. В последних матчах Греция очень хороша, она забивает немного, но мало пропускает и чаще всего побеждает. Сборная была хороша в 2000-х, но сейчас она уже давно не показывает своего уровня. Матч против Испании может стать настоящим избиением, если Греция не сможет придумать идеальный план.

Информация для ставок

Греция не проигрывает пять игр кряду во всех турнирах

Испания проиграла один поединок из последних пяти во всех турнирах

Греция пропустила 1 мяч за последние пять игр во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3,5 по коэффициенту 2.30. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» за 2.45.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Италия — Северная Ирландия.