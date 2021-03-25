Испания — Греция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

Испания сыграет против Греции 25 марта в рамках отбора на ЧМ-2022. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Испания — фаворит этого матча. На победу сборной Испании можно поставить по коэффициенту 1.14. Ничейный исход — еще одна актуальная ставка, на него можно поставить за 8.00.
Форма команд
Испания и Греция попали в группу В. Кроме этих двух сборных в группе также есть Швеция, Грузия и Косово. Швеция и Испания — фавориты группы. Поединок испанцев против Греции будет зрелищным, сейчас сборная на ходу и наверняка захочет проверить в действии своих невероятных молодых талантов. В последних матчах испанцы очень хороши, они часто побеждают и много забивают, во многом благодаря своей потрясающей линии атаки.
Греция — один из аутсайдеров группы, но если команда сможет собраться, у нее есть неплохие шансы побороться за вторую строчку со Швецией. В последних матчах Греция очень хороша, она забивает немного, но мало пропускает и чаще всего побеждает. Сборная была хороша в 2000-х, но сейчас она уже давно не показывает своего уровня. Матч против Испании может стать настоящим избиением, если Греция не сможет придумать идеальный план.
Информация для ставок
- Греция не проигрывает пять игр кряду во всех турнирах
- Испания проиграла один поединок из последних пяти во всех турнирах
- Греция пропустила 1 мяч за последние пять игр во всех турнирах
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3,5 по коэффициенту 2.30. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» за 2.45.
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