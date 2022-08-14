«Альмерия» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч испанской Примеры (14.08.2022)

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сегодня, 10:19

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.45, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Альмерия» по 6.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.35.

Форма команд

«Альмерия» по итогам прошлого сезона получила право снова играть в высшем дивизионе, выиграв Сегунду. Во время предсезонной подготовки команда сыграла шесть спаррингов, в которых одержала три победы и трижды проиграла. В крайнем противостоянии позитивный результат отдан «Аль-Хиляль» (1:2)

«Реал Мадрид» в сезоне 2021/2022 стал победителем Примеры, клуб оторвался от ближайшего преследователя на 13 очков. За время летних сборов команда провела четыре поединка. В двух одержав победы, а по одной сыграв вничью и проиграв. В крайнем противостоянии (в рамках Суперкубка УЕФА ) обыгран «Айнтрахт» (2:0).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Реал Мадрид» завершились с более 1.5 голами

В 11 из 15 последних матчах «Альмерия» забила менее 2.5 голов

«Реал Мадрид» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая задачи команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Реал Мадрид» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.