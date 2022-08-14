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«Альмерия» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч испанской Примеры (14.08.2022)

сегодня, 10:19
Альмерия - Реал Мадрид

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.45, ничья в игре котируется по 5.00, а победа «Альмерия» по 6.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.104.981.46
Лига Ставок 6.00 4.70 1.52
Мелбет 6.40 4.74 1.54
1XBET 6.40 4.74 1.54

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.35.

Форма команд

«Альмерия» по итогам прошлого сезона получила право снова играть в высшем дивизионе, выиграв Сегунду. Во время предсезонной подготовки команда сыграла шесть спаррингов, в которых одержала три победы и трижды проиграла. В крайнем противостоянии позитивный результат отдан «Аль-Хиляль» (1:2)

«Реал Мадрид» в сезоне 2021/2022 стал победителем Примеры, клуб оторвался от ближайшего преследователя на 13 очков. За время летних сборов команда провела четыре поединка. В двух одержав победы, а по одной сыграв вничью и проиграв. В крайнем противостоянии (в рамках Суперкубка УЕФА) обыгран «Айнтрахт» (2:0).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Реал Мадрид» завершились с более 1.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчах «Альмерия» забила менее 2.5 голов
  • «Реал Мадрид» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая задачи команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Реал Мадрид» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.95 1.28 2.38 1.64 1.87 2.04
Лига Ставок 2.33 1.59 1.84 1.93
Мелбет 2.37 1.69
1XBET 2.37 1.69
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:35
Обе команды забьют
Гость
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