«Альмерия» — «Сельта». Прогноз на матч испанской Примеры (29.10.2022)

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вчера, 20:13

Ставки букмекеров

«Сельта», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.28, ничья и победа «Альмерии» в игре котируется по одной цене — 3.35 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что матч не будет богатым на опасные атаки и голевые моменты, следствием чего станет низовой исход. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.78, а ТБ (2.5) за 2.11 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Альмерия» после сыгранных 11 туров располагается на 15 месте в чемпионате, сумев к этому моменту набрать 10 очков. В текущем розыгрыше команда трижды обыгрывала соперников, расписала одну «мировую» и в семи поединках уступила. В предшествующих пяти турах, в трех случаях очков не было взято, а в двух поединках добыты победы. В крайнем противостоянии позитивный результат достался «Вильярреалу» (1:2)

«Сельта» к 12 туру подходит на 13 строчке в таблице, имея в активе 11 очков. В текущем розыгрыше клуб добыл три победы, дважды сыграл вничью и в шести поединках потерпел поражение. В последних пяти турах три поединка проиграно, а по одному завершились победой и ничьей. В крайнем противостоянии с «Хетафе» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Сельты» завершились с менее 3.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «Альмерии» забили обе команды

«Сельта» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Сельты» с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.