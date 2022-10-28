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«Альмерия» — «Сельта». Прогноз на матч испанской Примеры (29.10.2022)

вчера, 20:13
Альмерия - Сельта

Ставки букмекеров

«Сельта», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.28, ничья и победа «Альмерии» в игре котируется по одной цене — 3.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.373.412.31
Лига Ставок 2.95 3.40 2.32
Мелбет 3.30 3.48 2.34
1XBET 3.26 3.46 2.38

Аналитики предполагают, что матч не будет богатым на опасные атаки и голевые моменты, следствием чего станет низовой исход. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.78, а ТБ (2.5) за 2.11 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Альмерия» после сыгранных 11 туров располагается на 15 месте в чемпионате, сумев к этому моменту набрать 10 очков. В текущем розыгрыше команда трижды обыгрывала соперников, расписала одну «мировую» и в семи поединках уступила. В предшествующих пяти турах, в трех случаях очков не было взято, а в двух поединках добыты победы. В крайнем противостоянии позитивный результат достался «Вильярреалу» (1:2)

«Сельта» к 12 туру подходит на 13 строчке в таблице, имея в активе 11 очков. В текущем розыгрыше клуб добыл три победы, дважды сыграл вничью и в шести поединках потерпел поражение. В последних пяти турах три поединка проиграно, а по одному завершились победой и ничьей. В крайнем противостоянии с «Хетафе» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Сельты» завершились с менее 3.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «Альмерии» забили обе команды
  • «Сельта» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Сельты» с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.60 1.78 2.14 1.40 3.11
Лига Ставок 2.75 1.42 1.89 1.85 1.50 2.47
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.63 2.33
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