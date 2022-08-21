«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (21.08.2022)

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сегодня, 01:55

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.89, ничья в игре продается за 3.50, а победа «Вильрреал» за 4.50 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают большого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.77, а ТБ (2.5) по 2.12.

Форма команд

«Атлетико» в текущем розыгрыше намерен навязать серьезную борьбу за чемпионство. В первом туре клуб одержал уверенную выездную победу над неслабым «Хетафе» (0:3).

«Вильярреал» также начинает новый чемпионат очень мощно. В первой игре верх взят над новичком Примеры «Вальядолид» (0:3).

Информация для ставок

В семи из 10 последних выездных матчах «Вильярреал» забили обе команды

11 из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с менее 3.5 голами

«Атлетико» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая отличное настроение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Атлетико» с коэффициентом 1.37 в БК Лига Ставок.