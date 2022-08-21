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«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (21.08.2022)

сегодня, 01:55
Атлетико - Вилярреал

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.89, ничья в игре продается за 3.50, а победа «Вильрреал» за 4.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.953.594.30
Лига Ставок 1.87 3.55 4.50
Мелбет 1.94 3.60 4.48
1XBET 1.94 3.60 4.48

Аналитики не ожидают большого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.77, а ТБ (2.5) по 2.12.

Форма команд

«Атлетико» в текущем розыгрыше намерен навязать серьезную борьбу за чемпионство. В первом туре клуб одержал уверенную выездную победу над неслабым «Хетафе» (0:3).

«Вильярреал» также начинает новый чемпионат очень мощно. В первой игре верх взят над новичком Примеры «Вальядолид» (0:3).

Информация для ставок

  • В семи из 10 последних выездных матчах «Вильярреал» забили обе команды
  • 11 из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с менее 3.5 голами
  • «Атлетико» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая отличное настроение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Атлетико» с коэффициентом 1.37 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.56 1.85 2.06 1.45 2.93
Лига Ставок 2.40 1.56 1.73 2.07 1.39 2.95
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.80 2.18
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