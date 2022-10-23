Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч испанской Примеры (23.10.2022)

23 октября 2022, 19:04
Барселона - Атлетик (Бильбао)

Ставки букмекеров

«Барселона» идет очевидным фаворитом предстоящего поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.47, ничья в игре котируется по 4.80, а победа «Атлетика Бильбао» по 6.80 в БК Лига Ставок.

Испания. Примера 2022/2023
Барселона
Атлетик
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
4 : 0
завершен
23 октября 2022, 22:00
воскресенье
НичьяПроигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.564.605.99
Лига Ставок 1.44 4.80 6.40
Мелбет 1.45 5.07 7.10
1XBET 1.48 5.00 7.00

Аналитики ожидают, что матч будет зрелищным, с большим количеством забитых голов и атакующим футболом. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.58, а ТМ (2.5) за 2.48 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Барселона» после 10 туров занимает второе место в испанском первенстве. Команда имеет статистику из восьми побед, одной ничьей и одного поражения. В предшествующих пяти турах набрано 12 очков из 15 возможных, тому виной поражение от текущего лидера «Реала» (1:3). В крайнем противостоянии верх взят над «Вильярреалом» (3:0). Ситуация клуба в Лиге Чемпионов весьма сложная. На сегодняшний момент «Барселона» в одном матче выиграла, в двух уступила, а в крайнем разошлась «миром» с «Интером» (3:3), забив спасительный гол на последних минутах.

«Атлетик Бильбао» к 11 туру подходит на шестой строчке в таблице, с 18 очками в активе. Команда показывает отличные результаты и заслужено идет в зоне еврокубков. В текущем розыгрыше клуб добыл пять побед, трижды сыграл вничью и лишь дважды оступился. В последних пяти турах дважды соперники были обыграны, один матч завершился поражением и два равным счетом. В крайнем противостоянии очки поделены с «Хетафе» (2:2).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Барселоны» завершились с более 2.5 голами
  • В восьми из 15 последних матчах «Атлетика Бильбао» не было голов или забила только одна команда
  • «Барселона» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Барселоны» с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.82 1.29 2.37 1.65 1.85 2.07
Лига Ставок 2.30 1.58 1.82 1.92
Мелбет 2.45 1.58
1XBET 2.34 1.63
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 октября в 22:10
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 