«Барселона» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч испанской Примеры (23.10.2022)

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23 октября 2022, 19:04

Ставки букмекеров

«Барселона» идет очевидным фаворитом предстоящего поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.47, ничья в игре котируется по 4.80, а победа «Атлетика Бильбао» по 6.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что матч будет зрелищным, с большим количеством забитых голов и атакующим футболом. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.58, а ТМ (2.5) за 2.48 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Барселона» после 10 туров занимает второе место в испанском первенстве. Команда имеет статистику из восьми побед, одной ничьей и одного поражения. В предшествующих пяти турах набрано 12 очков из 15 возможных, тому виной поражение от текущего лидера «Реала» (1:3). В крайнем противостоянии верх взят над «Вильярреалом» (3:0). Ситуация клуба в Лиге Чемпионов весьма сложная. На сегодняшний момент «Барселона» в одном матче выиграла, в двух уступила, а в крайнем разошлась «миром» с «Интером» (3:3), забив спасительный гол на последних минутах.

«Атлетик Бильбао» к 11 туру подходит на шестой строчке в таблице, с 18 очками в активе. Команда показывает отличные результаты и заслужено идет в зоне еврокубков. В текущем розыгрыше клуб добыл пять побед, трижды сыграл вничью и лишь дважды оступился. В последних пяти турах дважды соперники были обыграны, один матч завершился поражением и два равным счетом. В крайнем противостоянии очки поделены с «Хетафе» (2:2).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Барселоны» завершились с более 2.5 голами

В восьми из 15 последних матчах «Атлетика Бильбао» не было голов или забила только одна команда

«Барселона» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Барселоны» с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.