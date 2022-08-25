«Бетис» — «Осасуна». Прогноз на матч испанской Примеры (26.08.2022)

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вчера, 22:59

Ставки букмекеров

«Бетис» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.89, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Осасуна» за 4.40 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.88, а ТБ (2.5) по 1.99.

Форма команд

«Бетис» начал сезон очень уверенно. После двух туров у команды максимальное количество очков. В крайнем противостоянии, на выезде была обыграна «Мальорка» (1:2).

«Осасуна» к третьему туру, также стартовала в чемпионате с двух побед. В прошедшем туре верх, на домашней арене взят верх над «Кадис» (2:0).

Информация для ставок

«Бетис» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

12 из 15 последних матчей «Осасуна» завершились с менее 3.5 голами

«Бетис» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Бетис» с коэффициентом 1.38 в БК Лига Ставок.