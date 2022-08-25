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«Бетис» — «Осасуна». Прогноз на матч испанской Примеры (26.08.2022)

вчера, 22:59
Бетис - Осасуна

Ставки букмекеров

«Бетис» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.89, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Осасуна» за 4.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.923.584.51
Мелбет 1.92 3.70 4.44

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.88, а ТБ (2.5) по 1.99.

Форма команд

«Бетис» начал сезон очень уверенно. После двух туров у команды максимальное количество очков. В крайнем противостоянии, на выезде была обыграна «Мальорка» (1:2).

«Осасуна» к третьему туру, также стартовала в чемпионате с двух побед. В прошедшем туре верх, на домашней арене взят верх над «Кадис» (2:0).

Информация для ставок

  • «Бетис» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
  • 12 из 15 последних матчей «Осасуна» завершились с менее 3.5 голами
  • «Бетис» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Бетис» с коэффициентом 1.38 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.52 1.87 2.04 1.47 2.87
Мелбет 1.92 2.02
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