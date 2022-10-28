«Кадис» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (29.10.2022)

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вчера, 20:16

Ставки букмекеров

«Атлетико» считается явным фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.62, ничья в игре продается за 3.70, а победа «Кадиса» за 6.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что команды сыграют в оборонительной манере, без изобилия голевых ситуация и опасных атак. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.67, а ТБ (2.5) по 2.33 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Кадис» после сыгранных 11 туров располагается на 19 месте в чемпионате, в зоне вылета, сумев набрать всего семь очков. В текущем розыгрыше клуб лишь однажды добыл максимальный результат, четырежды сыграл вничью и в шести встречах уступил. В прошедших пяти турах четыре поединка сыграно вничью, а один проигран. В крайнем противостоянии допущено разгромное поражение от «Райо Вальекано» (1:5)

«Атлетико» к 12 туру подходит на третьей строчке в таблице. У столичного гранда в активе 23 очка. В нынешнем чемпионате «Атлетико» семь раз обыграл соперников, расписал две «мировые» и дважды уступил. В прошедших пяти турах четыре матча выиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии с минимальной разницей обыгран неуступчивый «Бетис» (2:1).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с более 1.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «Кадиса» не было голов или забила только одна команда

«Атлетико» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Атлетико» с коэффициентом 1.96 в БК Лига Ставок.