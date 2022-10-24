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«Мальорка» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (28.10.2022)

вчера, 19:58
Мальорка - Эспаньол

Ставки букмекеров

«Мальорка», с небольшим преимуществом, идет фаворитом грядущего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.26, ничья в игре котируется по 3.20, а победа «Эспаньола» по 3.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.313.103.76
Лига Ставок 2.31 3.15 3.45
Мелбет 2.29 3.32 3.60
1XBET 2.29 3.32 3.60

Аналитики не ожидают изобилия голов в поединке. Их мнение сходится на том, что команды сыграют в оборонительной манере, с минимум голевых моментов. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.58, а ТБ (2.5) за 2.39 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Мальорка» после сыгранных 11 туров располагается на 12 месте чемпионата, сумев набрать к этому моменту 12 очков. В текущем розыгрыше на счету клуба три победы, три ничьи и пять поражений. В прошедших пяти турах три поединка проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии, на выезде, взят верх над неуступчивой «Валенсией» (2:1).

«Эспаньол» к 12 туру подходит на 13 строчке в таблице, имея в активе 10 очков. В нынешней кампании команда дважды обыгрывала соперников, четырежды играла вничью и в пяти случаях уступила. В последних пяти турах в трех матчах расписана «мировая», а по матчу выиграно и проиграно. В крайнем противостоянии с «Эльче» победителя выявить не смогли (2:2).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Эспаньола» завершились с менее 3.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «Мальорки» не было голов или забила только одна команда
  • В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.88 1.57 2.54 1.27 4.09
Лига Ставок 1.96 1.82 1.54 2.44
Мелбет 1.60 2.58
1XBET 1.60 2.58
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:44
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:51
Обе команды забьют !
Гость
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