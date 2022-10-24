«Мальорка» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (28.10.2022)

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вчера, 19:58

Ставки букмекеров

«Мальорка», с небольшим преимуществом, идет фаворитом грядущего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.26, ничья в игре котируется по 3.20, а победа «Эспаньола» по 3.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают изобилия голов в поединке. Их мнение сходится на том, что команды сыграют в оборонительной манере, с минимум голевых моментов. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.58, а ТБ (2.5) за 2.39 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Мальорка» после сыгранных 11 туров располагается на 12 месте чемпионата, сумев набрать к этому моменту 12 очков. В текущем розыгрыше на счету клуба три победы, три ничьи и пять поражений. В прошедших пяти турах три поединка проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии, на выезде, взят верх над неуступчивой «Валенсией» (2:1).

«Эспаньол» к 12 туру подходит на 13 строчке в таблице, имея в активе 10 очков. В нынешней кампании команда дважды обыгрывала соперников, четырежды играла вничью и в пяти случаях уступила. В последних пяти турах в трех матчах расписана «мировая», а по матчу выиграно и проиграно. В крайнем противостоянии с «Эльче» победителя выявить не смогли (2:2).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Эспаньола» завершились с менее 3.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «Мальорки» не было голов или забила только одна команда

В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.