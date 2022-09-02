«Мальорка» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Примеры (03.09.2022)

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вчера, 20:34

Ставки букмекеров

«Мальорка» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.14, ничья в игре котируется по 3.10, а победа «Жирона» по 4.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что исход матча будет низовым. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.60, а ТБ (2.5) за 2.44 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Мальорка» к четвертому туру подходит располагаясь на девятой строчке в таблице, имея в активе четыре очка. В текущем розыгрыше команда по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью. В крайнем противостоянии, на выезде, взят верх над «Райо Вальекано» (0:2).

«Жирона» по состоянию на сегодня занимает 13 место чемпионата, набрав три очка. В недавно стартовавшем сезоне клуб одну игру выиграл и в двух уступил, в том числе в крайнем противостоянии, при своих трибунах, «Сельта» (0:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Мальорка» не было голов или забила только одна команда

«Жирона» не проиграла в 10 из 15 последних матчах

В пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

В пяти последних очных встречах команды забили менее 1.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.