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«Мальорка» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Примеры (03.09.2022)

вчера, 20:34
Мальорка - Жирона

Ставки букмекеров

«Мальорка» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.14, ничья в игре котируется по 3.10, а победа «Жирона» по 4.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.243.203.81
Лига Ставок 2.14 3.25 3.80
Мелбет 2.16 3.32 3.96
1XBET 2.16 3.32 3.96

Аналитики полагают, что исход матча будет низовым. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.60, а ТБ (2.5) за 2.44 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Мальорка» к четвертому туру подходит располагаясь на девятой строчке в таблице, имея в активе четыре очка. В текущем розыгрыше команда по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью. В крайнем противостоянии, на выезде, взят верх над «Райо Вальекано» (0:2).

«Жирона» по состоянию на сегодня занимает 13 место чемпионата, набрав три очка. В недавно стартовавшем сезоне клуб одну игру выиграл и в двух уступил, в том числе в крайнем противостоянии, при своих трибунах, «Сельта» (0:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Мальорка» не было голов или забила только одна команда
  • «Жирона» не проиграла в 10 из 15 последних матчах
  • В пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда
  • В пяти последних очных встречах команды забили менее 1.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.63 2.42 1.30 3.81
Лига Ставок 2.05 1.74 1.58 2.34
Мелбет 1.65 2.44
1XBET 1.65 2.44
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:25
Победа команды хозяев поля с форой (0) в этом матче. Удачи
Гость
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