«Реал Мадрид» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (30.04.2022)

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вчера, 22:55

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид» является очевидным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.45, ничья в поединке продается по 4.60, а победа «Эспаньола» по 6.90 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают от матча много голов. Ставку ТБ (2.5) можно взять за 1.67, а ТМ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Реал Мадрид» единоличный лидер чемпионата, с набранными 78 очками. По ходу турнира клуб 24 матча выиграл, шесть закончил с равным счетом и в трёх уступил. В последних пяти турах лишь в одной игре не было добыто максимального результата (поражение от «Барселоны»). Крайний тур увенчался триумфом над «Осасуной» (1:3).

«Эспаньол» по состоянию на сегодня занимает 13 строчку, имея 39 очков в активе. В нынешнем розыгрыше команда достигла 10 побед, девять раз сыграла вничью и 14 раз терпела поражение. Прошедшие пять туров запомнятся двумя выигрышами и тремя неудачами. В крайнем поединке три очка отданы «Райо Вальекано» (0:1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Эспаньола» завершились с менее 3.5 голами

«Реал» в девяти из 15 последних матчах забил более 1.5 голов

«Реал» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, их турнирный статус и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Реал Мадрида» с коэффициентом 1.71 в БК Фонбет.