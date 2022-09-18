«Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (18.09.2022)

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вчера, 17:49

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.69, ничья в игре продается за 3.80, а победа «Эспаньола» за 5.40 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что команды сыграют в оборонительной манере, поэтому изобилия голов в поединке ожидать не стоит. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.85, а ТБ (2.5) по 2.01 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Сосьедад» к шестому туру занимает в таблице 12 место и имеет в активе семь очков. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии, на выезде, поражение допущено от «Хетафе» (1:2). «Сосьедад» входит в список пяти команд, у которых в графе набранных очков виднеется цифра семь. В Лиге Европы дела идут немного лучше. В стартовых двух поединках добыто максимальное количество очков, обыгран «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Омония» (2:1).

«Эспаньол» по состоянию на сегодня находится в шаге от зоны вылета, на 17 строчке, с набранными четырьмя очками. Результаты и игра команды выглядят неубедительно на данном этапе чемпионата. В стартовых пяти турах по разу добыта победа и ничья, а в трех поединках допущено поражение, в том числе, в крайнем противостоянии, при домашних трибунах, от «Севильии» (2:3).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Реал Соседада» завершились с более 1.5 голами

В 11 из 15 последних матчах «Эспаньол» забил менее 1.5 голов

«Реал Сосьедад» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Реал Сосьедада» с коэффициентом 1.86 в БК Лига Ставок.