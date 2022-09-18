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«Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (18.09.2022)

вчера, 17:49
Реал Сосьедад - Эспаньол

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.69, ничья в игре продается за 3.80, а победа «Эспаньола» за 5.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.743.815.39
Лига Ставок 1.73 3.65 4.90
Мелбет 1.72 3.66 5.67
1XBET 1.72 4.00 5.45

Эксперты ожидают, что команды сыграют в оборонительной манере, поэтому изобилия голов в поединке ожидать не стоит. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.85, а ТБ (2.5) по 2.01 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Сосьедад» к шестому туру занимает в таблице 12 место и имеет в активе семь очков. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии, на выезде, поражение допущено от «Хетафе» (1:2). «Сосьедад» входит в список пяти команд, у которых в графе набранных очков виднеется цифра семь. В Лиге Европы дела идут немного лучше. В стартовых двух поединках добыто максимальное количество очков, обыгран «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Омония» (2:1).

«Эспаньол» по состоянию на сегодня находится в шаге от зоны вылета, на 17 строчке, с набранными четырьмя очками. Результаты и игра команды выглядят неубедительно на данном этапе чемпионата. В стартовых пяти турах по разу добыта победа и ничья, а в трех поединках допущено поражение, в том числе, в крайнем противостоянии, при домашних трибунах, от «Севильии» (2:3).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Реал Соседада» завершились с более 1.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчах «Эспаньол» забил менее 1.5 голов
  • «Реал Сосьедад» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Реал Сосьедада» с коэффициентом 1.86 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.55 1.84 2.08 1.45 2.96
Лига Ставок 2.44 1.51 1.75 2.00 1.40 2.80
Мелбет 1.90 2.01
1XBET 1.90 2.05
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:56
Игра на три результата
Гость
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