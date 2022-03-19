«Сельта» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2022)

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вчера, 11:34

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на «Сельту» — победа хозяев поля доступна по коэффициенту 2.20, а выигрыш «Бетиса» можно сыграть по котировке 3.30. Вероятность ничьи эксперты оценили в 3.25.

Также букмекер предложил следующие ставки на возможную результативность: ТМ(2,5) голов играется по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Сельта», набравшая 35 баллов, сейчас находится на экваторе турнирной таблицы (10 место). По ходу текущего розыгрыша Ла Лиги клуб из Виго одержал девять побед, восемь раз сыграл вничью и 11 раз проиграл своим оппонентам.

При этом «Сельта» показала неубедительные результаты в пяти прошлых турах, одержав только одну победу – над «Мальоркой» (4:3) в родных стенах, а на прошлых выходных «кельты» уступили в гостях «Вильярреалу» (0:1).

«Бетис» опустился на пятое место в общем зачете, выпав из зоны Лиги чемпионов. Случилось это после того, как клуб последовательно проиграл в дерби «Севилье» (1:2) и «Атлетико» (1:3), но в минувшем туре «зелено-белые» вернулись на победную серию, обыграв дома «Атлетик» (1:0).

При этом «Бетис» вылетел из Лиги Европы. После домашнего поражения от «Айнтрахта» (1:2) коллектив Мануэля Пеллегрини взял реванш в гостях (1:0), но затем уступил оппоненту в дополнительных таймах.

Информация для ставок

«Сельта» не проигрывала в 5 прошлых матчах на своем поле

«Сельта» победила «Бетис» в гостях (2:0) в матче первого круга этого сезона

Защита «Сельты» не пропускала больше одного гола в 5 последних матчах на домашней арене

Прогноз

«Бетис» провел длительный и изнурительный матч в Германии, а еще у гостей есть кадровые потери на предстоящий матч. Учитывая домашние успехи «Сельты», предлагаем поставить на нулевую фору хозяев по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.