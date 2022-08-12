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«Сельта» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (13.08.2022)

вчера, 22:57
Сельта - Эспаньол

Ставки букмекеров

«Сельта» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.97, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Эспаньол» за 3.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.873.804.46
Лига Ставок 1.83 3.70 4.50
Мелбет 1.87 3.76 4.64
1XBET 1.87 3.76 4.64

Аналитики не ожидают много забитых голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.84, а ТБ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Сельта» в прошедшем розыгрыше заняла 11 место в таблице, набрав 46 очков. За время отведенное на подготовку команда сыграла три матча. Дважды расписала «мировую», а в крайнем противостоянии уступила «Брага» (2:1).

«Эспаньол» по итогам сезона 2021/2022 расположился на 14 строчке чемпионата, записав в актив 42 очка. На протяжении летних сборов клуб провел шесть спаррингов. Два выиграно, два проиграно и два сыграно вничью, в том числе крайний с «Наполи» (0:0).

Информация для ставок

  • «Эспаньол» не выиграл в 11 из 15 последних матчах
  • 10 из 15 последних матчей «Сельта» завершились с менее 2.5 голами
  • Три из пяти последних очных встречи завершились в ничью

Прогноз

Взяв во внимание текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.54 1.87 2.04 1.47 2.87
Лига Ставок 2.49 1.52 1.78 2.01 1.42 2.85
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.84 2.12
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