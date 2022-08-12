«Сельта» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (13.08.2022)

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вчера, 22:57

Ставки букмекеров

«Сельта» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.97, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Эспаньол» за 3.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают много забитых голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.84, а ТБ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Сельта» в прошедшем розыгрыше заняла 11 место в таблице, набрав 46 очков. За время отведенное на подготовку команда сыграла три матча. Дважды расписала «мировую», а в крайнем противостоянии уступила «Брага» (2:1).

«Эспаньол» по итогам сезона 2021/2022 расположился на 14 строчке чемпионата, записав в актив 42 очка. На протяжении летних сборов клуб провел шесть спаррингов. Два выиграно, два проиграно и два сыграно вничью, в том числе крайний с «Наполи» (0:0).

Информация для ставок

«Эспаньол» не выиграл в 11 из 15 последних матчах

10 из 15 последних матчей «Сельта» завершились с менее 2.5 голами

Три из пяти последних очных встречи завершились в ничью

Прогноз

Взяв во внимание текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.