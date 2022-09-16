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«Вальядолид» — «Кадис». Прогноз на матч примеры (16.09.2022)

16 сентября 2022, 18:36
Вальядолид - Кадис

Ставки букмекеров

«Вальядолид» идет фаворитом в предстоящей встрече. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.05, ничья в игре котируется по 3.20, а победа «Кадиса» по 4.20 в БК Лига Ставок.

Испания. Примера 2022/2023
Вальядолид
Кадис
ПроигрышВыигрышПроигрышНичьяПроигрыш
0 : 1
завершен
16 сентября 2022, 22:00
пятница
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.093.294.17
Мелбет 1.99 3.49 4.15
1XBET 2.13 3.28 4.12

Аналитики ожидают, что команды сыграют в оборонительный футбол, поэтому рассчитывать на большое количество голов в поединке точно не стоит. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.61, а ТБ (2.5) за 2.41 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вальядолид» к шестому туру подходит на 17 месте в таблице, в шаге от зоны вылета. Команда сумела набрать четыре очка, в одном матче добыв победу и сыграв вничью, а три поединка, в свою очередь, были проиграны. Главной задачей клуба является продление прописки в высшем испанском дивизионе, поэтому во всех матчах очки будут добываться кровью и потом. Игра с «Кадисом» отличная возможность прибавить очков в свой актив.

«Кадис» после пяти сыгранных туров идет главным аутсайдером турнира. В активе команды ноль набранных очков и также ноль забитых голов. Такие результаты, можно называть катастрофическими. Футболистам, тренерскому штабу и руководство стоит пересмотреть свой подход к делу, потому что текущие результаты – прямой путь на понижение в классе на следующем сезоне.

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Вальядолида» не было голов или забила только одна команда
  • «Кадис» не выиграл в 11 из 15 последних матчах
  • В пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.81 1.62 2.43 1.30 3.79
Мелбет 1.74 2.22
1XBET 1.12 6.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
16 сентября в 20:07
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Гость
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