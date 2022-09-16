«Вальядолид» — «Кадис». Прогноз на матч примеры (16.09.2022)

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16 сентября 2022, 18:36

Ставки букмекеров

«Вальядолид» идет фаворитом в предстоящей встрече. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.05, ничья в игре котируется по 3.20, а победа «Кадиса» по 4.20 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что команды сыграют в оборонительный футбол, поэтому рассчитывать на большое количество голов в поединке точно не стоит. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.61, а ТБ (2.5) за 2.41 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вальядолид» к шестому туру подходит на 17 месте в таблице, в шаге от зоны вылета. Команда сумела набрать четыре очка, в одном матче добыв победу и сыграв вничью, а три поединка, в свою очередь, были проиграны. Главной задачей клуба является продление прописки в высшем испанском дивизионе, поэтому во всех матчах очки будут добываться кровью и потом. Игра с «Кадисом» отличная возможность прибавить очков в свой актив.

«Кадис» после пяти сыгранных туров идет главным аутсайдером турнира. В активе команды ноль набранных очков и также ноль забитых голов. Такие результаты, можно называть катастрофическими. Футболистам, тренерскому штабу и руководство стоит пересмотреть свой подход к делу, потому что текущие результаты – прямой путь на понижение в классе на следующем сезоне.

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Вальядолида» не было голов или забила только одна команда

«Кадис» не выиграл в 11 из 15 последних матчах

В пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.