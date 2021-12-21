«Эмполи» – «Милан». Прогноз на матч Серии А (22.12.2021)

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21 декабря 2021, 14:41

В чемпионате Италии проходит 19-й тур, в очередной встрече мы будем иметь возможность увидеть игру «Эмполи» против «Милана». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 4.55 на победу хозяев, на гостей же можно загрузить по коэффициенту 1.75, а поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 4.1.

Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.58, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.38. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Эмполи» проводит отличный отрезок сезона, что подтверждает беспроигрышная серия команды. В Кубке страны футболисты прошли стадию 1/16 финала, где в невероятном поединке обыграли на выезде «Верону» (4:3). В последнем туре чемпионата команда побывала в гостях у «Специи» и расписала ничью (1:1).

«Милан» не удержал лидирующую строчку в таблице из-за результатов в последних турах. Команда проиграла принципиальный домашний поединок против «Наполи» (0:1), а также расписала выездную ничью с «Удинезе». Теперь коллектив находится на третьем месте, имея в копилке 39 очков.

Информация для ставок

Серия без поражений «Эмполи» составляет шесть поединков (четыре победы и две ничьих)

Серия без побед «Милана» насчитывает три игры

Пять из шести минувших очных встреч завершились ТБ 2.5

2.5 «Эмполи» пропускает дома в 11 матчах кряду

Прогноз

Несмотря на выездной статус поединка «Милан» будет владеть мячом и преимуществом в целом, клуб сделает все необходимое для завоевания трех очков. Предлагаем загрузить на победу «Милана» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.