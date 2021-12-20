«Наполи» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (22.12.2021)

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20 декабря 2021, 20:33

Девятнадцатый тур Серии А подарит болельщикам игру между командами из разных частей таблицы. «Специа» отправляется в гости к «Наполи». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационная победа «Специи» оценивается по коэффициенту 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.5.

Форма команд

«Наполи» в последнем туре провел сложнейший поединок на выезде против «Милана». Команда забила достаточно быстро, этого гола хватило для завоевания трех очков. В прошлых двух турах Серии А зацепиться за очки не удалось, на табло были зафиксированы минимальные поражения от «Эмполи» (0:1) и «Аталанты» (2:3).

«Специа» не может выиграть длительный период времени, в последней игре также не смогла обыграть дома «Эмполи», ничья (1:1). Несколькими днями ранее коллектив покинул Кубок страны, проиграв в домашнем поединке «Лечче» из Серии В (0:2).

Информация для ставок

• «Наполи» лишь трижды победил в последних девяти встречах

• Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает семь матчей (пять поражений и две ничьих)

• Пять из шести последних игр «Специи» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Встреча двух коллективов примерно разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным перевесом хозяев. Скорее всего, «Наполи» победит без проблем, поставить на успех неаполитанцев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.