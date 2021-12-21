«Сассуоло» – «Болонья». Прогноз на матч Серии А (22.12.2021)

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21 декабря 2021, 13:40

Интересную встречу двух команд подарит нам 19-й тур чемпионата Италии. «Болонья» отправляется в гости к «Сассуоло». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, но все же они решили отдать небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Сассуоло» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.87, а поверить в победу «Болоньи» предлагают по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6, а ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» занимает 11-е место в таблице после 18 сыгранных поединков. Команда имеет неплохую беспроигрышную серию, в последних двух турах набрав четыре очка. Сначала в домашней встрече был обыгран «Лацио» (2:1), а затем расписали гостевую голевую ничью с «Фиорентиной» (2:2).

«Болонья» проиграла три последних тура в чемпионате — это поражения от «Фиорентины» (2:3), «Торино» (1:2) и «Ювентуса» (0:2). Такие результаты не позволяют команде продвигаться вверх по турнирной таблице, а потому после 18-и туров у команды остается 24 очка.

Информация для ставок

Серия без поражений «Сассуоло» насчитывает шесть матчей (две победы и четыре ничьих)

Серия поражений «Болоньи» составляет три игры

Семь минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»

«Сассуоло» пробивает ТБ 2.5 в 12 последних поединках

Прогноз

Несмотря на то, что «Сассуоло» сейчас в хорошей форме, команде будет очень сложно отобрать очки у своего соперника. Нас ожидает боевой поединок, в котором трудно определить победителя, поэтому предлагаем сделать ставку на обмен голами по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.