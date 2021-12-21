«Венеция» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (22.12.2021)

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21 декабря 2021, 12:04

Девятнадцатый тур итальянской Серии А продолжается, мы увидим противостояние «Венеции» и «Лацио». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются гости. Поставить на победу «орлов» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 3.9, ну а загрузить на победу хозяев можно по коэффициенту 4.53.

Форма команд

«Венеция» занимает шестнадцатую строчку в турнирной таблице с отрывом от зоны вылета в семь баллов. Команда в прошлых турах расписала ничьи с «Ювентусом» и «Сампдорией».

«Лацио» последний тур провел дома — без проблем обыграл идущую в зоне вылета «Дженоа» (3:1). Эта победа позволила римскому коллективу набрать три очка и закрепиться на восьмом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

• «Венеция» победила лишь в одном из последних шести матчей

• «Лацио» пропускает в пяти из шести последних поединках

• Четыре минувшие игры «Венеции» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз