ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Венеция» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (22.12.2021)

21 декабря 2021, 12:04

Девятнадцатый тур итальянской Серии А продолжается, мы увидим противостояние «Венеции» и «Лацио». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.233.641.95
Фонбет 4.20 3.50 1.90
Мелбет 4.46 3.49 1.92
1XBET 4.36 3.58 1.97
BetBoom 4.04 3.39 2.01

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются гости. Поставить на победу «орлов» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 3.9, ну а загрузить на победу хозяев можно по коэффициенту 4.53.

Форма команд

«Венеция» занимает шестнадцатую строчку в турнирной таблице с отрывом от зоны вылета в семь баллов. Команда в прошлых турах расписала ничьи с «Ювентусом» и «Сампдорией».

«Лацио» последний тур провел дома — без проблем обыграл идущую в зоне вылета «Дженоа» (3:1). Эта победа позволила римскому коллективу набрать три очка и закрепиться на восьмом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

• «Венеция» победила лишь в одном из последних шести матчей
• «Лацио» пропускает в пяти из шести последних поединках
• Четыре минувшие игры «Венеции» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором обязательно нужно набирать зачетные баллы. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.44 1.97 1.93 1.57 2.54
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 4.35 1.23
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100