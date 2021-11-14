Израиль – Фарерские острова. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (15.11.2021)

Израиль принимает дома сборную Фарерских островов в заключительном туре квалификации ЧМ-2022. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на этот поединок.
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3 : 2
завершен
15 ноября 2021, 22:45
понедельник
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Израиль. Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.21. Победа сборной Фарерских островов оценивается по 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.9.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.73. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.7.
Форма команд
Израиль проиграл три из четырех последних матчей в квалификации, в то время как основные конкуренты одержали все победы. Таким образом, коллектив потерял все шансы на выход из группы. Последние две встречи Израиля завершились поражением от Австрии (2:4) и сложной победой над Молдовой (2:1).
Фарерские острова иногда показывали неплохой футбол, но этого не хватает, чтобы оказывать сопротивление более сильным оппонентам. Команда набрала четыре очка и уже не изменит свою позицию, несмотря на результаты последнего тура квалификации. В прошлой игре сборная Фарерских островов проиграла на выезде Дании (1:3), а ранее минимально уступила Шотландии на своем стадионе (0:1).
Информация для ставок
- Девять последних матчей Израиля закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Фарерские острова проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Израиль не уходил с поля без забитого мяча в 14 из 15 матчей на своем стадионе
- Израиль выиграл у Фарерских островов последние три поединка
Прогноз
Практически никто не сомневается в победе сборной Израиля. Коллектив хорошо провел этот отбор, но команде не хватило концентрации в важных матчах. Предлагаем остановить свой выбор на победе хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.