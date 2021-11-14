Израиль – Фарерские острова. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (15.11.2021)

1636876848

14 ноября 2021, 11:00

Израиль принимает дома сборную Фарерских островов в заключительном туре квалификации ЧМ -2022. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Израиль. Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.21. Победа сборной Фарерских островов оценивается по 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.73. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.7.

Форма команд

Израиль проиграл три из четырех последних матчей в квалификации, в то время как основные конкуренты одержали все победы. Таким образом, коллектив потерял все шансы на выход из группы. Последние две встречи Израиля завершились поражением от Австрии (2:4) и сложной победой над Молдовой (2:1).

Фарерские острова иногда показывали неплохой футбол, но этого не хватает, чтобы оказывать сопротивление более сильным оппонентам. Команда набрала четыре очка и уже не изменит свою позицию, несмотря на результаты последнего тура квалификации. В прошлой игре сборная Фарерских островов проиграла на выезде Дании (1:3), а ранее минимально уступила Шотландии на своем стадионе (0:1).

Информация для ставок

Девять последних матчей Израиля закончились тоталом больше 2.5 мячей

Фарерские острова проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Израиль не уходил с поля без забитого мяча в 14 из 15 матчей на своем стадионе

Израиль выиграл у Фарерских островов последние три поединка

Прогноз

Практически никто не сомневается в победе сборной Израиля. Коллектив хорошо провел этот отбор, но команде не хватило концентрации в важных матчах. Предлагаем остановить свой выбор на победе хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.