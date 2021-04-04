«Кадис» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (04.04.2021)

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вчера, 09:41

«Кадис» играет против «Валенсии». Этот поединок запланирован на 4 апреля 2021 года. Матч состоится в рамках 29-го тура Испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры считают «Валенсию». На победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на победу «Кадиса» по 3.30 и на ничейный исход по 3.20.

Форма команд

«Кадис» дерзко ворвался в Примеру. Клуб набрал 29 пунктов и находится на 15-й строчке в таблице. Несмотря на это, команда смогла обыграть в одном сезоне и «Реал», и «Барселону». Каталонскому клубу «Кадис» не проиграл в двух матчах кряду. «Кадис» выиграл семь поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в 13 играх. В активе клуба 24 забитых и 44 пропущенных мяча.

«Валенсия» провалила начало сезона. Клуб расположился на 12-й строчке в таблице и набрал 33 пункта. Команда выиграла восемь поединков, девять раз играла вничью и проиграла 11 матчей. В активе «летучих мышей» 34 забитых и 38 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● У «Кадиса» всего одна победа в последних пяти играх

● «Валенсия» выиграла три матча из последних пяти

● «Валенсия» забила и пропустила одинаковое количество голов в последних пяти играх — 6

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Валенсия» забьет два гола по коэффициенту 3.50. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Валенсии» в первом тайме ровно в один мяч по 3.90.

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