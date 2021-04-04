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«Кадис» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (04.04.2021)

вчера, 09:41

«Кадис» играет против «Валенсии». Этот поединок запланирован на 4 апреля 2021 года. Матч состоится в рамках 29-го тура Испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.373.192.43
Лига Ставок 3.75 3.25 2.16
Фонбет Live! 1.09 8.50 51.00
Мелбет 4.06 3.32 2.07
Pin-Up.ru 3.25 3.20 2.38

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры считают «Валенсию». На победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на победу «Кадиса» по 3.30 и на ничейный исход по 3.20.

Форма команд

«Кадис» дерзко ворвался в Примеру. Клуб набрал 29 пунктов и находится на 15-й строчке в таблице. Несмотря на это, команда смогла обыграть в одном сезоне и «Реал», и «Барселону». Каталонскому клубу «Кадис» не проиграл в двух матчах кряду. «Кадис» выиграл семь поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в 13 играх. В активе клуба 24 забитых и 44 пропущенных мяча.

«Валенсия» провалила начало сезона. Клуб расположился на 12-й строчке в таблице и набрал 33 пункта. Команда выиграла восемь поединков, девять раз играла вничью и проиграла 11 матчей. В активе «летучих мышей» 34 забитых и 38 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● У «Кадиса» всего одна победа в последних пяти играх

● «Валенсия» выиграла три матча из последних пяти

● «Валенсия» забила и пропустила одинаковое количество голов в последних пяти играх — 6

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Валенсия» забьет два гола по коэффициенту 3.50. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Валенсии» в первом тайме ровно в один мяч по 3.90.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.69 1.68 2.31
Лига Ставок 2.26 1.65 1.67 2.21
Мелбет 1.75 2.20
Pin-Up.ru 2.17 1.72 1.65 2.30 1.34 3.40
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shlomo
shlomo
вчера в 10:42
Много голов не будет
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