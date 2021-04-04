«Кадис» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (04.04.2021)

«Кадис» играет против «Валенсии». Этот поединок запланирован на 4 апреля 2021 года. Матч состоится в рамках 29-го тура Испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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2 : 1
завершен
вчера, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры считают «Валенсию». На победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на победу «Кадиса» по 3.30 и на ничейный исход по 3.20.
Форма команд
«Кадис» дерзко ворвался в Примеру. Клуб набрал 29 пунктов и находится на 15-й строчке в таблице. Несмотря на это, команда смогла обыграть в одном сезоне и «Реал», и «Барселону». Каталонскому клубу «Кадис» не проиграл в двух матчах кряду. «Кадис» выиграл семь поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в 13 играх. В активе клуба 24 забитых и 44 пропущенных мяча.
«Валенсия» провалила начало сезона. Клуб расположился на 12-й строчке в таблице и набрал 33 пункта. Команда выиграла восемь поединков, девять раз играла вничью и проиграла 11 матчей. В активе «летучих мышей» 34 забитых и 38 пропущенных мячей.
Информация для ставок
● У «Кадиса» всего одна победа в последних пяти играх
● «Валенсия» выиграла три матча из последних пяти
● «Валенсия» забила и пропустила одинаковое количество голов в последних пяти играх — 6
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что «Валенсия» забьет два гола по коэффициенту 3.50. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Валенсии» в первом тайме ровно в один мяч по 3.90.
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