«Картахена» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (12.03.2021)

1615410021

сегодня, 00:00

«Картахена» сыграет в матче против «Понферрадины». Это будет поединок 29-го тура испанской Сегунды. В нынешнем сезоне только один из этих клубов показывает хороший футбол и пытается попасть в зону плей-офф, чтобы пробраться в Примеру. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании. Матч состоится 12 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом считается «Картахена». На победу этого клуба можно поставить за коэффициент 2.35. Также букмекеры предлагают сделать ставку на ничейный исход за 3.00 и на победу «Понферрадины» за 3.40.

Форма команд

«Картахена» — один из аутсайдеров нынешнего сезона Сегунды. Клуб набрал 28 пунктов и занимает 19-ю строчку в турнирной таблице. Если команда продолжит неудачно выступать в Сегунде, есть вероятность того, что в следующем сезоне она будет играть в Терсере. Клуб выиграл семь поединков, столько же раз играл вничью и проиграл в 14 матчах. Команда забила 29 голов и пропустила 39 мячей. В последних матчах «Картахена» играет неплохо, но все равно бывают поединки, когда клуб теряет очки.

«Понферрадина» играет в хороший футбол в этом сезоне. Клуб набрал 42 пункта и находится на седьмой строчке. У этой команды 12 побед, шесть ничьих и десять поражений. Команда находится на седьмой строчке в турнирной таблице и отстает от шестого места на одно очко. Известно, что 3-6 места дают возможность принять участие в плей-офф за выход в Примеру, этим и хочет воспользоваться «Понферрадина». Клуб в последних матчах играет неплохо, «Понферрадина» набирает очки и приближается к зоне плей-офф.

Информация для ставок

«Понферрадина» проиграла всего один матч из последних пяти

«Картахена» выиграла два матча из последних пяти

«Понферрадина» забила шесть голов в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе забьют и тотал матча > 2.5 за коэффициент 2.95. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничью или победу «Понферрадины» за коэффициент 1.60.