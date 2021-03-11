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«Картахена» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (12.03.2021)

сегодня, 00:00

«Картахена» сыграет в матче против «Понферрадины». Это будет поединок 29-го тура испанской Сегунды. В нынешнем сезоне только один из этих клубов показывает хороший футбол и пытается попасть в зону плей-офф, чтобы пробраться в Примеру. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании. Матч состоится 12 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.463.023.39
Лига ставок 2.37 2.90 3.30
BetBoom 2.38 2.95 3.20

Ставки букмекеров

Фаворитом считается «Картахена». На победу этого клуба можно поставить за коэффициент 2.35. Также букмекеры предлагают сделать ставку на ничейный исход за 3.00 и на победу «Понферрадины» за 3.40.

Форма команд

«Картахена» — один из аутсайдеров нынешнего сезона Сегунды. Клуб набрал 28 пунктов и занимает 19-ю строчку в турнирной таблице. Если команда продолжит неудачно выступать в Сегунде, есть вероятность того, что в следующем сезоне она будет играть в Терсере. Клуб выиграл семь поединков, столько же раз играл вничью и проиграл в 14 матчах. Команда забила 29 голов и пропустила 39 мячей. В последних матчах «Картахена» играет неплохо, но все равно бывают поединки, когда клуб теряет очки.

«Понферрадина» играет в хороший футбол в этом сезоне. Клуб набрал 42 пункта и находится на седьмой строчке. У этой команды 12 побед, шесть ничьих и десять поражений. Команда находится на седьмой строчке в турнирной таблице и отстает от шестого места на одно очко. Известно, что 3-6 места дают возможность принять участие в плей-офф за выход в Примеру, этим и хочет воспользоваться «Понферрадина». Клуб в последних матчах играет неплохо, «Понферрадина» набирает очки и приближается к зоне плей-офф.

Информация для ставок

  • «Понферрадина» проиграла всего один матч из последних пяти
  • «Картахена» выиграла два матча из последних пяти
  • «Понферрадина» забила шесть голов в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе забьют и тотал матча > 2.5 за коэффициент 2.95. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничью или победу «Понферрадины» за коэффициент 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.463.023.39
Лига ставок 2.37 2.90 3.30
BetBoom 2.38 2.95 3.20
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