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«Кастельон» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Сегунды (26.03.2021)

вчера, 08:34

31-й тур второго по силе дивизиона Испании подарит нам интересную встречу, — «Кастельон» примет дома «Эспаньол». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.763.571.71
Лига Ставок 5.80 3.45 1.68
Фонбет Live! 36.00 13.00 1.06
Pin-Up.ru 7.20 3.65 1.61

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Эспаньолу» и предлагают коэффициент на их победу – 1.75. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.4. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 2.39. На ТМ 2,5 коэффициент гораздо больше и достигает 1.68.

Форма команд

«Кастельон» вплотную расположился к зоне вылета и рискует в нее опуститься при дальнейших неудовлетворительных результатах. На данный момент главная задача коллектива – остаться в Сегунде. Команда последние несколько матчей провела стабильно и набрала очки. В прошлом туре «Кастельон» сыграл вничью с «Луго», а игрой ранее обыграл «Сабадель» (2:1).

«Эспаньол» еще в прошлом чемпионате Примеры удивил всех тем, что покинул главный чемпионат страны. Сейчас команда упорно пытается вернуться обратно, и на данный момент у коллектива это получается. «Эспаньол» идет на втором месте и редко проигрывает. В последней игре команда разгромила «Логроньес» (4:0), а туром ранее разошлась миром с «Мирандесом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Эспаньол» не проигрывает семь матчей подряд в чемпионате
  • «Кастельон» не знает поражений в четырех встречах подряд
  • Последние четыре игры «Эспаньола» на выезде закончились исходом «обе забьют»
  • Матч первого круга между командами закончился домашней победой «Эспаньола» (2:0)

Прогноз

«Эспаньол» находится в хорошей физической форме и уверенно идет к своей цели. Несмотря на хорошие последние результаты хозяев, им будет тяжело противостоять одному из лидеров чемпионата. Сделать ставку на победу «Эспаньола» по коэффициенту 1.75 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Луго» – «Сабадель».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.71 1.63 2.35
Лига Ставок 1.95 1.80 1.53 2.40
Pin-Up.ru 2.05 1.81 1.58 2.42 1.27 3.85
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shlomo
shlomo
вчера в 09:54
Гостям очки нужнее
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