«Колос» — «Днепр-1». Прогноз на матч чемпионата Украины (18.04.2021)

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вчера, 06:22

В 22-м туре УПЛ «Колос» примет на своем стадионе «Днепр-1». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает небольшое предпочтение «Колосу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.6. Победа «Днепра-1» оценивается в 2.95, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.23 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.66. Исход «обе забьют» котируется в 1.86.

Форма команд

«Днепр-1» только в прошлом туре прервал свою беспроигрышную серию, которая длилась семь туров подряд. Клуб занимает восьмое место в таблице и доигрывает сезон, не решая серьезных турнирных задач. В последних двух турах «Днепр-1» разгромил на своем поле «Львов» (5:1) и проиграл лидеру чемпионата «Динамо» (0:2).

«Колос» идет на шестом месте в УПЛ и давно не проигрывает. Команда продолжает бороться за попадание в еврокубки и отстает от четвертого места на три очка. В прошлом туре «Колос» выиграл у «Олимпика» (2:1), а до этого сыграл вничью с «Минаем» (0:0).

Информация для ставок

«Колос» не проигрывает в УПЛ пять матчей подряд

пять матчей подряд «Днепр-1» проиграл один из восьми последних матчей в чемпионате

«Колос» выиграл три последние встречи с «Днепром-1»

Последние четыре из пяти матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, «Колос» успешно выступает против «Днепра-1» в последних матчах чемпионата Украины. Еще одной причиной для победы «Колоса» служит их стремление попасть в еврокубки. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6.