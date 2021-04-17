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«Колос» — «Днепр-1». Прогноз на матч чемпионата Украины (18.04.2021)

вчера, 06:22

В 22-м туре УПЛ «Колос» примет на своем стадионе «Днепр-1». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.043.27
Мелбет 2.47 3.00 3.20
1XBET 2.47 3.00 3.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает небольшое предпочтение «Колосу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.6. Победа «Днепра-1» оценивается в 2.95, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.23 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.66. Исход «обе забьют» котируется в 1.86.

Форма команд

«Днепр-1» только в прошлом туре прервал свою беспроигрышную серию, которая длилась семь туров подряд. Клуб занимает восьмое место в таблице и доигрывает сезон, не решая серьезных турнирных задач. В последних двух турах «Днепр-1» разгромил на своем поле «Львов» (5:1) и проиграл лидеру чемпионата «Динамо» (0:2).

«Колос» идет на шестом месте в УПЛ и давно не проигрывает. Команда продолжает бороться за попадание в еврокубки и отстает от четвертого места на три очка. В прошлом туре «Колос» выиграл у «Олимпика» (2:1), а до этого сыграл вничью с «Минаем» (0:0).

Информация для ставок

  • «Колос» не проигрывает в УПЛ пять матчей подряд
  • «Днепр-1» проиграл один из восьми последних матчей в чемпионате
  • «Колос» выиграл три последние встречи с «Днепром-1»
  • Последние четыре из пяти матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, «Колос» успешно выступает против «Днепра-1» в последних матчах чемпионата Украины. Еще одной причиной для победы «Колоса» служит их стремление попасть в еврокубки. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.64 1.64 2.26
1XBET 3.70 1.25
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:17
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Днепр-1»
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