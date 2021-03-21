«Колос» — «Заря». Прогноз на матч УПЛ (21.03.2021)

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сегодня, 01:15

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 19-й тур чемпионата Украины. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является луганский клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.94. Победа «Колоса» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.08 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – по 1.75. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Заря» проводит отличный отрезок чемпионата, но в последнем матче команда уступила очень важный матч киевскому «Динамо» (0:2) и потеряла шансы побороться за первое место. Команда продолжает бороться за медали чемпионата и опережает «Десну», идущую на четвертом месте на 2 очка.

«Колос» идет на шестой позиции в УПЛ и редко проигрывает в последнее время. Команда не оставляет надежд занять четвертое место и попасть в квалификацию Лиги Европы. Коллектив отстает от «Десны» на четыре пункта и при максимальных результатах может побороться за еврокубки. В прошлых двух турах «Колос» выиграл у «Мариуполя» (4:1) и сыграл вничью с «Колосом» (0:0).

Информация для ставок

• «Колос» проиграл одну игру из последних пяти во всех турнирах

• «Заря» выиграла пять из шести матчей во всех турнирах

• «Заря» выиграла четыре из пяти последних матчей против «Колоса»

• Последние четыре поединка между коллективами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Последнее поражение от лидера УПЛ не должно повлиять на луганский клуб. Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».