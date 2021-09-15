«Ковентри Сити» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

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сегодня, 00:45

Вторая по силе лига Англии может преподнести сюрприз тем, кто обходит ее стороной. Матч «Ковентри Сити — Кардифф» — отличная вывеска на среду. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ковентри Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.15 и на победу «Кардиффа» за 3.45.

Форма команд

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. В последних матчах «Ковентри Сити» выглядит неплохо, команда старается набирать баллы в каждой игре, не всегда получается, но игру клуб показывает очень хорошую. «Ковентри» имеет все шансы попасть в плей-офф и выйти в Премьер-лигу в этом сезоне.

«Кардифф» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. В последних матчах «Кардифф» смотрится неплохо, но в отличие от оппонента, игра у клуба на порядок ниже уровнем. «Кардифф» не выглядит как претендент на повышение в классе, даже несмотря на свои результаты, возможно, команде нужно время на раскачку.

Информация для ставок

«Ковентри Сити» выиграл три матча из последних пяти

«Кардифф Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Ковентри» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Ковентри Сити» выглядит сильнее «Кардиффа» прямо сейчас. Этот клуб имеет все шансы на победу и обязательно забьет как минимум один гол. «Кардифф» не будет сидеть в стороне, этот клуб наверняка попробует ответить на выпад оппонента. Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.85.

