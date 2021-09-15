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«Ковентри Сити» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

сегодня, 00:45

Вторая по силе лига Англии может преподнести сюрприз тем, кто обходит ее стороной. Матч «Ковентри Сити — Кардифф» — отличная вывеска на среду. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ковентри Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.15 и на победу «Кардиффа» за 3.45.

Форма команд

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. В последних матчах «Ковентри Сити» выглядит неплохо, команда старается набирать баллы в каждой игре, не всегда получается, но игру клуб показывает очень хорошую. «Ковентри» имеет все шансы попасть в плей-офф и выйти в Премьер-лигу в этом сезоне.

«Кардифф» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. В последних матчах «Кардифф» смотрится неплохо, но в отличие от оппонента, игра у клуба на порядок ниже уровнем. «Кардифф» не выглядит как претендент на повышение в классе, даже несмотря на свои результаты, возможно, команде нужно время на раскачку.

Информация для ставок

  • «Ковентри Сити» выиграл три матча из последних пяти
  • «Кардифф Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ковентри» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Ковентри Сити» выглядит сильнее «Кардиффа» прямо сейчас. Этот клуб имеет все шансы на победу и обязательно забьет как минимум один гол. «Кардифф» не будет сидеть в стороне, этот клуб наверняка попробует ответить на выпад оппонента. Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.70 2.24
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