«Ковентри Сити» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

Вторая по силе лига Англии может преподнести сюрприз тем, кто обходит ее стороной. Матч «Ковентри Сити — Кардифф» — отличная вывеска на среду. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Ковентри Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.15 и на победу «Кардиффа» за 3.45.
Форма команд
«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. В последних матчах «Ковентри Сити» выглядит неплохо, команда старается набирать баллы в каждой игре, не всегда получается, но игру клуб показывает очень хорошую. «Ковентри» имеет все шансы попасть в плей-офф и выйти в Премьер-лигу в этом сезоне.
«Кардифф» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. В последних матчах «Кардифф» смотрится неплохо, но в отличие от оппонента, игра у клуба на порядок ниже уровнем. «Кардифф» не выглядит как претендент на повышение в классе, даже несмотря на свои результаты, возможно, команде нужно время на раскачку.
Информация для ставок
- «Ковентри Сити» выиграл три матча из последних пяти
- «Кардифф Сити» выиграл два матча из последних пяти
- «Ковентри» забил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Ковентри Сити» выглядит сильнее «Кардиффа» прямо сейчас. Этот клуб имеет все шансы на победу и обязательно забьет как минимум один гол. «Кардифф» не будет сидеть в стороне, этот клуб наверняка попробует ответить на выпад оппонента. Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.85.