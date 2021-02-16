«Ковентри Сити» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.02.2021)

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сегодня, 06:33

В 30-м туре Чемпионшипа сыграют «Ковентри Сити» и «Норвич». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Больше шансов на победу в этой встрече букмекеры отводят гостям. Поставить на успех «Норвича» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.98, победа «Ковентри Сити» идет с котировкой 4.16. Вероятность ничьей оценивается в 3.44.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на невысокую результативность. Исход с тоталом меньше 2,5 голов получил коэффициент 1.78, больше – 2.15.

Форма команд

«Ковентри Сити» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В этом сезоне команда одержала 7 побед, 10 раз сыграла вничью и 12 раз уступила своем соперникам. В четырех прошлых турах «Ковентри Сити» не выигрывал. Помимо ничейных матчей с «Бирмингемом» (1:1) и «Уотфордом» (0:0), были зафиксированы поражения от «Ноттингем Форест» (1:2) и «Кардиффа» в прошлом туре (1:3).

«Норвич» единолично возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 58 очков. У «канареек» минимальное преимущество над «Брентфордом», который занимает вторую позицию рейтинга. 13 февраля «Норвич» не оставил шансов «Сток Сити» в домашней игре (4:1), оформив 17-ю победу в сезоне. Так команда реабилитировалась за проигрыш в гостях от «Суонси» (0:2) и два ничейных поединка – «Миллуолл» (0:0) и «Мидлсбро» (0:0).

В текущем сезоне соперники уже встречались дважды. Матч чемпионата на поле «Норвича» завершился вничью — 1:1, а 9 января 2021 года «канарейки» победили «Ковентри Сити» в кубковом противостоянии (2:0).

Информация для ставок

«Ковентри Сити» не побеждал в пяти из шести прошлых матчей на своем поле

«Норвич» выиграл два предыдущих гостевых матча на поле «Ковентри Сити»

Ставка на ТМ (2,5) прошла в четырех из пяти предыдущих игр «Норвича»

Прогноз

Любая осечка может стоить «Норвичу» потери позиции лидера. Учитывая плотность в турнирной таблице, «канарейкам» очень важно стабилизировать свою игру, чтобы получить прямую путевку в АПЛ .

«Ковентри Сити» уже не решает глобальных задач в этом сезоне, поэтому гости вполне могут рассчитывать на три очка. Ставим на победу «Норвича» с коэффициентом 1.98 в БК Фонбет.