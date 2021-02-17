«Краснодар» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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17 февраля 2021, 08:02

В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» ждет в гости неуступчивое загребское «Динамо». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Краснодар» фаворитом данного матча. Команда играет дома, и поставить на её победу можно с коэффициентом 2.14. Победа «Динамо» оценивается в 3.6, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку 2.03 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.79. Ставка на «обе забьют» представлена котировкой 1.78.

Форма команд

Последний официальный матч «Краснодар» провел еще 17 декабря 2020 года, на своем поле обыграл «Уфу» (1:0) в рамках чемпионата России. Команда прошла подготовительные сборы, где провела несколько спаррингов с клубами из России, Беларуси и Латвии.

«Динамо» продолжает выступление в чемпионате Хорватии и показывает достойные результаты. На данный момент команда занимает первое место, а в прошлом туре был обыгран главный конкурент в нынешнем сезоне — «Осиек» (1:0). До этого «Динамо» победило «Истру 1961» (1:0) и загребскую «Локомотиву» (2:0).

Информация для ставок

«Динамо» выиграло пять из шести последних матчей в чемпионате

«Краснодар» выиграл четыре последних домашних матча во всех турнирах

«Динамо» не проигрывает уже шесть выездных поединков подряд

В пяти последних матчах «Краснодара» в чемпионате России заходила ставка «обе не забьют»

Прогноз

«Краснодар» в первой части сезона демонстрировал очень симпатичный и комбинационный футбол. Рискнем предположить, что команда за зиму не растеряла своих игровых связок и «быки» смогут одержать победу в первой встрече двухматчевого противостояния. Сделать ставку на победу «Краснодара» с коэффициентом 2.14 можно в букмекерской конторе Мелбет.