«Краснодар» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (12.12.2021)

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сегодня, 15:45

Интересную встречу двух команд с разными турнирными задачами можно будет посмотреть в 18-м туре чемпионата России. «Краснодар» ждет в гости «Нижний Новгород», чтобы побороться с ним за три очка. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается по 9.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.33. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Краснодар» после нескольких неудач, вновь обрел стабильную игру и уже несколько матчей не проигрывает. Это помогло коллективу выйти на третье место с набранными 28 очков. «Быки» отстают от лидера «Зенита» на девять очков, что отыгрывается достаточно проблематично. В игре с новичком и аутсайдером РПЛ «Краснодар» имеет хорошие шансы набрать три очка и не отставать от оппонентов. В прошлом туре команда обыграла «Сочи» (2:1), а ранее разошлась миром с «Химками» (3:3).

«Нижний Новгород» еще недавно проигрывал все матчи подряд, но в двух последних турах команда набрала четыре очка. Тем не менее, на данный момент это ей не помогло покинуть зону вылета, и клуб находится на 13-м месте с 18 очками. Коллектив много пропускает (30 мячей) и над линией обороны тренерскому штабу необходимо работать. Последние две встречи «Нижнего Новгорода» закончились победой над «Рубином» (2:1) и ничейным результатом с «Крыльями Советов» (0:0).

Информация для ставок

«Краснодар» проиграл три матча из десяти последних встреч, а «Нижний Новгород» уступил в трех поединках

«Краснодар» забивал в восьми из десяти последних домашних поединков

«Нижний Новгород» не забивал больше одного мяча в шести последних матчах на выезде

Прогноз

«Краснодар» выглядит сильнее «Нижнего Новгорода» и имеет хорошие шансы на победу, учитывая фактор домашнего стадиона. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет. Всех болельщиков ожидает интересный и напряженный поединок перед зимним перерывом.