«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (03.03.2021)

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вчера, 09:26

«Кристал Пэлас» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Этот поединок запланирован на 3 марта 2021 года. Букмекеры предоставили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Манчестер Юнайтед» принимаются по коэффициенту 1.50. Также можно поставить на победу «Кристал Пэлас» по коэффициенту 6.50 и на ничейный исход за 4.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе у команды 33 пункта. «Пэлас» забил 29 голов и пропустил 43. Также в этом сезоне клуб выиграл девять матчей, шесть раз играл вничью и познал горечь поражения в 11 поединках. Последние матчи с участием «орлов» интересны, но они говорят о том, что «Пэлас» не является стабильной командой. Клуб вынужден чередовать хорошие матчи с плохими.

«Манчестер Юнайтед» расположился на второй строчке и имеет в активе 50 баллов. В этом сезоне «Юнайтед» здорово начал первую половину, команда Сульшера побеждала почти в каждом матче, но в последнее время «красные дьяволы» не показывают достойной игры. Клуб долго был на первом месте, но спустился на вторую строчку и отстает от лидера на 12 очков. «Манчестер Юнайтед» выиграл 14 матчей, восемь раз играл вничью и проиграл в четырех поединках. Клуб забил 53 гола и пропустил 32.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает пять матчей кряду

«Кристал Пэлас» проиграл в двух матчах из последних пяти

У «Манчестер Юнайтед» восемь домашних побед из 13 матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «Манчестер Юнайтед» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.30. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Манчестер Юнайтед» — коэффициент 3.25.

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