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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (03.03.2021)

вчера, 09:26

«Кристал Пэлас» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Этот поединок запланирован на 3 марта 2021 года. Букмекеры предоставили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.444.811.43
Fonbet Live! 15.00 1.30 4.80
Лига ставок 7.00 4.50 1.46

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Манчестер Юнайтед» принимаются по коэффициенту 1.50. Также можно поставить на победу «Кристал Пэлас» по коэффициенту 6.50 и на ничейный исход за 4.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе у команды 33 пункта. «Пэлас» забил 29 голов и пропустил 43. Также в этом сезоне клуб выиграл девять матчей, шесть раз играл вничью и познал горечь поражения в 11 поединках. Последние матчи с участием «орлов» интересны, но они говорят о том, что «Пэлас» не является стабильной командой. Клуб вынужден чередовать хорошие матчи с плохими.

«Манчестер Юнайтед» расположился на второй строчке и имеет в активе 50 баллов. В этом сезоне «Юнайтед» здорово начал первую половину, команда Сульшера побеждала почти в каждом матче, но в последнее время «красные дьяволы» не показывают достойной игры. Клуб долго был на первом месте, но спустился на вторую строчку и отстает от лидера на 12 очков. «Манчестер Юнайтед» выиграл 14 матчей, восемь раз играл вничью и проиграл в четырех поединках. Клуб забил 53 гола и пропустил 32.

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Кристал Пэлас» проиграл в двух матчах из последних пяти
  • У «Манчестер Юнайтед» восемь домашних побед из 13 матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «Манчестер Юнайтед» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.30. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Манчестер Юнайтед» — коэффициент 3.25.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.444.811.43
Fonbet Live! 15.00 1.30 4.80
Лига ставок 7.00 4.50 1.46
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 12:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
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