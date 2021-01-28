«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2021)

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28 января 2021, 17:56

«Кристал Пэлас» 30 января принимает на своем стадионе «Вулверхэмптон». Букмекеры БК Фонбет рассказали о ставках, которые можно сделать на матч АПЛ .

Ставки букмекеров

Это очень сложный матч, ведь оба клуба находятся практически в одном и том же положении. Однако букмекеры считают, что фаворитом противостояния будет «Кристал Пэлас», на его победу рекомендуется поставить с коэффициентом 2.65. Ничейный исход оценивают в 3.25, а победу гостей в 2.75. Однако «Кристал Пэлас» видится гораздо более подготовленным, сейчас этому клубу очень нужны очки.

Форма команд

«Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке в таблице и имеет в активе 23 пункта. Свой последний матч клуб Роя Ходжсона проиграл со счетом 2:3.

«Вулверхэмптон» недалеко ушел от хозяев поля. Клуб, который почти полностью состоит из португальских игроков, находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 22 пункта. Свой последний матч команда выиграла со счетом 1:0.

Информация для ставок

● «Кристал Пэлас» выиграл один из последних пяти матчей

● «Вулверхэмптон» набрал семь очков в последних пяти турах

● «Кристал Пэлас» пропустил 36 голов — один из худших показателей в АПЛ

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в первом тайме меньше 0,5 с коэффициентом 2.55. Не стоит ожидать от матча голевой феерии.

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