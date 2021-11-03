«Лас-Пальмас» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (03.11.2021)

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03 ноября 2021, 15:27

3 ноября «Лас-Пальмас» на стадионе «Гран Канария» примет «Фуэнлабраду». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Лас-Пальмас». Поставить на победу испанского клуба можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Фуэнлабрады» в 5.20.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Лас-Пальмас» в нынешнем сезоне испанской Сегунды взобрался на четвертую позицию в турнирной таблице. У клуба 23 пункта. В последних матчах «Пальмас» выиграл у «Реала Сосьедад Б», а также у «Алькоркона», еще было одно поражение от «Луго».

«Фуэнлабрада» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 баллов. В последних матчах «Фуэнлабрада» проиграла «Жироне», «Ибице» и сыграла вничью с «Аморебьетой».

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» не побеждает четыре поединка подряд

«Лас-Пальмас» выиграл три матча из последних пяти

«Фуэнлабрада» забила два мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют и „Лас-Пальмас“ не проиграет» по коэффициенту 2.50. «Пальмас» часто забивает и в последнее время стабильно набирает как минимум один балл. «Фуэнлабрада» находится в кризисе и не может выиграть четыре поединка подряд.