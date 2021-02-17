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«Леганес» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.02.2021)

сегодня, 00:42

«Леганес» принимает «Альмерию». Этот поединок состоится в рамках очередного тура испанской Сегунды. Клубы сыграют друг против друга 17 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.342.734.16
Fonbet 2.20 2.90 3.90
Мелбет 2.26 2.93 3.80
Лига ставок 2.22 2.90 3.65
Pin-up 2.28 2.77 3.75

Ставки букмекеров

Ставку на победу «Леганеса» Бетсити предлагает сделать по коэффициенту 2.34. Ничья идет за 2.70. На победу «Альмерии» коэффициент 4.10. Хозяева поля хороши в этом сезоне и вполне могут рассчитывать на победу в матче.

Форма команд

«Леганес» находится на четвертой строчке в Сегунде и имеет в активе 43 балла. В нынешнем сезоне клуб забил 28 голов и пропустил 19, но этого хватает для того, чтобы держаться в зоне, которая позволяет сыграть с другими командами в плей-офф за выход в Примеру. «Леганес» хорош в последних матчах. Для того чтобы пробраться в зону, которая позволяет выйти в Примеру напрямую без стыковых матчей, необходимо набрать семь баллов, но и при этом «Эспаньол», идущий на втором месте, должен терять очки.

«Альмерия» находится выше «Леганеса» и имеет в активе 49 пунктов. В нынешнем сезоне команда забила 37 голов и пропустила 20, что является хорошим результатом для Сегунды. Последние результаты «Альмерии» так же хороши, как и у «Леганеса», именно поэтому поединок будет очень интересным. На поле выйдут две сильные команды.

Информация для ставок

  • «Леганес» не проигрывает три матча кряду
  • «Альмерия» не знает поражений пять матчей подряд
  • «Леганес» выиграл десять из 12 матчей на своем поле в нынешнем сезоне

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «первый гол будет забит „Леганесом“» — коэффициент 1.78.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Витория» — «Фаренсе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.342.734.16
Fonbet 2.20 2.90 3.90
Мелбет 2.26 2.93 3.80
Лига ставок 2.22 2.90 3.65
Pin-up 2.28 2.77 3.75
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