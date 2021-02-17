«Леганес» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.02.2021)

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сегодня, 00:42

«Леганес» принимает «Альмерию». Этот поединок состоится в рамках очередного тура испанской Сегунды. Клубы сыграют друг против друга 17 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Ставку на победу «Леганеса» Бетсити предлагает сделать по коэффициенту 2.34. Ничья идет за 2.70. На победу «Альмерии» коэффициент 4.10. Хозяева поля хороши в этом сезоне и вполне могут рассчитывать на победу в матче.

Форма команд

«Леганес» находится на четвертой строчке в Сегунде и имеет в активе 43 балла. В нынешнем сезоне клуб забил 28 голов и пропустил 19, но этого хватает для того, чтобы держаться в зоне, которая позволяет сыграть с другими командами в плей-офф за выход в Примеру. «Леганес» хорош в последних матчах. Для того чтобы пробраться в зону, которая позволяет выйти в Примеру напрямую без стыковых матчей, необходимо набрать семь баллов, но и при этом «Эспаньол», идущий на втором месте, должен терять очки.

«Альмерия» находится выше «Леганеса» и имеет в активе 49 пунктов. В нынешнем сезоне команда забила 37 голов и пропустила 20, что является хорошим результатом для Сегунды. Последние результаты «Альмерии» так же хороши, как и у «Леганеса», именно поэтому поединок будет очень интересным. На поле выйдут две сильные команды.

Информация для ставок

«Леганес» не проигрывает три матча кряду

«Альмерия» не знает поражений пять матчей подряд

«Леганес» выиграл десять из 12 матчей на своем поле в нынешнем сезоне

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «первый гол будет забит „Леганесом“» — коэффициент 1.78.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Витория» — «Фаренсе».